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    Культура

    В Одессе отменили концерт Ивана Дорна

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (282)

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    Концерт певца Ивана Дорна в Одессе в ночном клубе "Ибица" отменен, продажа билетов приостановлена, сообщается на сайте concert.ua. Выступление Дорна было запланировано на 9 июня.
    В Одессе отменили концерт Ивана Дорна
    concert.ua

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Концерт певца Ивана Дорна в Одессе отменен. Данные об остановке продажи билетов разместили на сайте concert.ua.

    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка

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    Ранее организатор беспорядков перед концертом Светланы Лободы пообещал, что также будет срывать выступление Дорна.

    Напомним, в воскресенье активисты митинговали у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу. Неизвестные бросили в толпу две петарды и дымовые шашки. Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов. Позднее полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вновь возникла драка.

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