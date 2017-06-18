Яроша выгнали из националистической организации "Тризуб"

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Должность Дмитрия Яроша в "Тризубе" имени Степана Бандеры была упразднена, потому как он не выполнял своих обязанностей в организации, сообщил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский в Facebook.

Читайте также: Пистолет как аргумент. Скандалы со стрельбой с участием правосеков

"Вчера состоялось собрание "Тризуба" имени Степана Бандеры, на котором должность вождя была упразднена, поскольку Ярош, занимая эту должность, не исполнял своих обязанностей со времен окончания Майдана. Теперь в "Тризубе" не существует такой должности. И форма "Тризуба" по внутренним правилам организации должна висеть у Дмитрия Яроша в шкафу, ведь одеть ее он может только с разрешения командира "Тризуба" имени Степана Бандеры", — написал Скоропадский.

Facebook Артема Скоропадского Скриншот с сайта Facebook

Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. Одним из фигурантов инцидента был охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.