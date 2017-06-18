наверх
18.06.201704:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Яроша выгнали из националистической организации "Тризуб"

    (обновлено: )80
    По словам пресс-секретаря "Правого сектора" Артема Скоропадского, состоялось собрание "Тризуба", на котором должность вождя была упразднена, поскольку Дмитрий Ярош, занимая эту должность, не исполнял своих обязанностей со времен окончания Майдана.
    Дмитрий Ярош. Архивное фото
    Facebook hromadske.tv

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Должность Дмитрия Яроша в "Тризубе" имени Степана Бандеры была упразднена, потому как он не выполнял своих обязанностей в организации, сообщил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский в Facebook.

    Читайте также: Пистолет как аргумент. Скандалы со стрельбой с участием правосеков

    "Вчера состоялось собрание "Тризуба" имени Степана Бандеры, на котором должность вождя была упразднена, поскольку Ярош, занимая эту должность, не исполнял своих обязанностей со времен окончания Майдана. Теперь в "Тризубе" не существует такой должности. И форма "Тризуба" по внутренним правилам организации должна висеть у Дмитрия Яроша в шкафу, ведь одеть ее он может только с разрешения командира "Тризуба" имени Степана Бандеры", — написал Скоропадский.

    Facebook Артема Скоропадского
    Скриншот с сайта Facebook

    Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. Одним из фигурантов инцидента был охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Переселенка из Донецка везла своего сына в Польшу в чемодане
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада