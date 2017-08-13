Гей-парад в Одессе: радикалы сорвали "радужное" шествие

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В Одессе участники и противники Марша равенства собрались в центре города — на Приморском бульваре у памятника Дюку де Ришелье, но марши не начались.

"Все собрались на Приморском бульваре. Здесь собралось до сотни представителей Марша равенства, большое количество полиции. Приморский бульвар огражден забором. Отмечу, что сейчас марш остановился, поскольку также на Приморском бульваре собрались оппоненты Марша равенства — это представители патриотических орагнизаций, их тоже до полусотни", — сказал корреспондент "112 Украина".

Полиция, во избежание провокаций и столкновений, разъединяет стороны.

Корреспондент "Радио свобода" сообщил на своей странице в twitter, что ЛГБТ-парад закончился, его участников вывозят автобусами. Активисты так и не дошли до городского совета.

— Michael Shtekel (@mishajedi) 13 августа 2017 г.

​Напомним, планировалось, что около 500 человек должны были принять принять участие в марше равенства ЛГБТ-сообщества, который анонсирован на 13 августа в Одессе. Марш равенства должен был состояться в рамках фестиваля "Одесса Прайд-2017", стартовавшего 9 августа. По словам организаторов, фестиваль включает в себя не только гей-парад, но и работу других различных площадок для общения (дискуссии, кинофильмы, выставки).