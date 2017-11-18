СБУ выдворила из Украины восьмерых граждан Грузии

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в пятницу, 17 ноября, выдворила из Украины восьмерых граждан Грузии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook.

"Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией, Государственной миграционной и пограничной службами Украины 17 ноября реализованы совместные мероприятия по принудительному возвращению на родину 8 граждан Грузии", — говорится в сообщении.

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Данное решение принято СБУ на основании соответствующих материалов Миграционной службы и Нацполиции, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

Все действия сотрудников правоохранительных органов, утверждают в СБУ, осуществлены в соответствии с требованиями национального и международного законодательства с целью предотвращения совершения преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом.

Ранее сообщалось, что Государственная миграционная служба Украины отменила вид на жительство грузинскому журналисту Тамазо Шавшишвили, который прибыл в Украину для освещения деятельности экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил в среду сам Саакашвили.