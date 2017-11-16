Тренд дня: "СБУ и С14 - один организм, один гитлерюгенд"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Один из лидеров националистической организации С14 Евгений Карась заявил о сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

"Со Службой безопасности у нас взаимодействие только в рамках сепаратистов. Если у нас есть информация — мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам", — сказал Карась в интервью интернет изданию Liga.net.

Он уточнил, что, в частности, СБУ передает С14 информацию о "сепаратистских" митингах, проведение которых планируется. По словам Карася, подобную информацию спецслужба передает также другим националистическим организациям, в частности батальону "Азов", и "Правому сектору", а также и другим. Карась отметил, что спецслужбы просят националистов оказывать помощь в борьбе с "угрозами", которые могут возникнуть во время этих митингов.

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Также сообщалось, что националистов из С14 внесли в международную базу Консорциума по исследованию и анализу терроризма (TRAC).

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, после подобных заявлений в адрес главы спецслужбы в любой развитой стране он должен был бы уже подать в отставку.

"Глава радикальной организации С 14 откровенно рассказал в интервью, что они сотрудничают с СБУ. И избивают неких "сепаратистов" по их "заказу". В принципе, это итак все знали. Но после такого публичного заявления главу СБУ отправили бы в отставку в любой нормальной стране...", — считает эксперт.

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Директоро Центра социальных и трудовых исследований Нина Потарская в свою очередь отметила, что С14 – "не городские санитары, а террористы".

"К вопросу о том, какие могут быть проблемы с С14. Просто они не городские санитары, а террористы и действуют на улицах методом террора. И это не о свободе слова, это о предоставлении площадок людям с "людоедской идеологией", — написала Потарская в Facebook.

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Глава общественной организации "Жилищный союз Украины", блоггер Александр Скубченко выразил мнение, что в свете озвученной Карасем информации СБУ не только "поощряет насилие в стране, но и является его заказчиком".

"Из интервью лидера С14 Карася: "- СБУ вам передает информацию?— Да. Условно говоря, есть сепаратистский митинг, — тогда они передают. Причем они информируют не только нас, но и Азов, Правый сектор и так далее". То есть СБУ не просто поощряет насилие и беззаконие в стране, но и является заказчиком. Страна победившего майдана...", — резюмировал блоггер.

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По словам политолога-международника Олега Волошина, С14 включена в перечень террористических организаций авторитетным международным ресурсом trackingterrorism.org наряду с Аль-Каидой и ИГИЛ.

"Любопытно то, что натолкнулся на включение авторитетным международным ресурсом trackingterrorism.org C14 в перечень террористических, наряду с Аль-Каедой, ИГИЛ и тд. Власть покровительствует террористам?" — задается вопросом эксперт-международник.

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Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что помощь С14 для СБУ заключается "в безнаказанном насилии и жестокости по отношению к инакомыслящим".

"Убийства, сожжения, мародерства и грабежи … все сходит с рук прикормленным "активистам". Теперь они и силовики – один организм, один гитлерюгенд. Что объединяет государство и бандита? Да всё. Это теперь одно и то же. Такое вот "достоинство" и дурная такая вот слава и "герої", — подчеркнула Лукаш.

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Наряду с этим, как отметила экс-министр, у властей с С14 работы теперь невпроворот.

"Готовьте проекты, где —приравняйте своих выродков к героям; —гарантируйте им неприкосновенность; —выдайте легальное оружие, гос.награды пора давать. "За сожжение людей", например; —займитесь их соцобеспечением и санаторно-курортным лечением; —внесите ублюдков в классификатор профессий; —дайте налоговые льготы, в конце концов, разрешите законно грабить…", — отметила Лукаш.

По ее мнению, "головорезы гордятся спасением псевдочекистских шкур, что даже интервью давать начали".

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"И ждите …они придут именно за вами. Так всегда бывает. В ЕС, закрывающем глаза на нацистов на службе у бандитов, это должны хорошо помнить", — резюмировала юрист.