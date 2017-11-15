Националисты заявили о сотрудничестве с СБУ

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины и националистическая организация С14 обмениваются информацией о мероприятиях, проводимых "сепаратистами", заявил один из лидеров Евгений Карась, отметив, что подобная информация предоставляется спецслужбой также "Правому сектору" и другим.

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"Со Службой безопасности у нас взаимодействие только в рамках сепаратистов. Если у нас есть информация — мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам", — сказал Карась в среду в интервью интернет изданию Liga.net.

Он уточнил, что, в частности, СБУ передает С14 информацию о "сепаратистских" митингах, проведение которых планируется. По словам Карася, подобную информацию спецслужба передает также другим националистическим организациям, в частности батальону "Азов", и "Правому сектору", а также и другим.

Карась отметил, что спецслужбы просят националистов оказывать помощь в борьбе с "угрозами", которые могут возникнуть во время этих митингов.

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии требует от украинских властей наказать тех, кто сорвал венгерский флаг с горсовета в Берегово Закарпатской области.