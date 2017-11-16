Так кто на кого работает? Радикалы из С14 на службе у СБУ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В последнее время количество молодежных радикальных группировок в Украине стремительно растет, грозя выходом ситуации из-под контроля власти. Бескомпромиссные, молодые, дерзкие, называющие себя патриотами. Быть инакомыслящим и становится у них на пути сегодня небезопасно.

Радикалы из С14, которые не раз были замечаны в сомнительных акциях, нападениях, и в избиениях, сделали ошеломляющее заявление. Они открыто заявили, что тесно сотрудничают с СБУ и МВД. Об этом сообщил один из лидеров организации Евгений Карась, передает "Лига".

Причем они (СБУ) информируют не только С14, но и "Азов", "Правый сектор". Как заявили молодые националисты, силовики их вызывают, когда считают, что на митингах могут быть угрозы.

При этом лидер организации С14 Евгений Карась опроверг информацию о том, что он агент СБУ.

Карась отметил, что его организация сотрудничает с СБУ только по вопросу сепаратистов. "Если у нас есть информация – мы ее передаем в СБУ. У них есть информация – иногда они передают нам", — заявил он.

"Условно говоря, есть сепаратистский митинг, — тогда они передают. Например, Одесса, 2 мая. Все говорят, что зашло русское бабло на дестабилизацию. Поэтому спрашивают: кто может приехать? Будет жопа, помогите", — заявил Карась.

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По его словам, с С14 сотрудничают даже депутаты – такие как Петренко, Луценко, Ильенко, Соболев, бывает Парасюк, Костенко, Бублик. При этом Карась не признает, что СБУ просто использует их.

"Может, это мы используем СБУ? Но я прекрасно понимаю, что завтра им могут дать приказ уничтожить нас. Точно так же, как СБУ, по моему мнению, развалила "Правый сектор". Часть ПС доверяла спецслужбе, а они оказались развальщиками", — отметил он.

Рожденные революцией

С14 — молодежное неформальное объединение, лидерами которого являются Александр Войтко и Евгений Карась. Александр Войтко был журналистом и преподавал в Киево-Могилянской академии. Евгений Карась — киевский активист, который принимал участие в протестах против застройки сквера Стуса и перестройки Гостиного двора. В 2014 году он баллотировался в Киевсовет по спискам "Свободы", но не прошел.

Изначально активисты С14 появлялись на местах незаконных застроек, а также митингах под ВР. Были они и на Майдане, откуда часть активистов записалась в добровольческие батальоны.

"Нашей идеологией является украинский национализм, но много внимания уделяем социальной деятельности", — заявлял в июле 2017 года Евгений Карась ВВС Украина.

При этом в организации отрицали связи с неонацистскими идеями — говорят, что цифра "14" в названии появилась потому, что "Сич" была создана 14 октября, а не из-за связи с неформальной символикой праворадикальных движений "1488".

Члены организации проводят специфическую деятельность, в частности "воспитательные беседы" с теми, кого считают "сепаратистами".

"…мы считаем, что это надо пресекать с самого начала. У людей, которые ходят по мирным городам и считают, что Украина — это не государство, здесь должен быть "Русский мир" или сочувствуют боевикам ЛДНР — не просто идеология. Это те, кто уже завтра может начать стрелять и убивать", — говорил Евгений Карась.

В в марте 2017 года С14 выступала с заявлением о намерении блокировать российский бизнес в Украине. Вместе с тем, активисты заверяют — никого не бьют, а лишь занимаются "мелким хулиганством".

Хотя, как писали СМИ, в июне 2017 года представители С14 напали на бывшего журналиста, а ныне социалиста Дениса Жарких. Журналиста избили, предварительно пустив в лицо слезоточивый газ "Черемуха". Нападавшие, в частности, пытались выяснить, "чей Крым". Инцидент произошел на улице Банковой после заседания Высшего специализированного суда, в котором рассматривалось "дело Коцабы".

По материалам из открытых источников интернет