Слетели с катушек. Украинские радикалы возмущают мир

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандал с флагом Венгрии

Похоже, в отношениях между Украиной и ее соседями наступила черная полоса. На фоне обострения отношений с Польшей и антипольских заявлений, теперь вспыхнул скандал с Венгрией. А всему виной стала очередная выходка праворадикалов из ВО "Свобода".

Инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября, когда в Берегово Закарпатской области проходил марш, приуроченный к годовщине создания Карпатской Сечи.

Члены ВО "Свобода" сняли флаг Венгрии со здания горсовета и пытались его поджечь, сообщил губернатор Закарпатья Геннадий Москаль. И это при том, что флаг Венгрии вывешен на горсовете Берегово одновременно с флагами Украины, Евросоюза и муниципальным флагом.

Читайте также: Что занадто — то не здраво. Патриоты с большой дороги

Реакция венгерских властей не заставила себя долго ждать. МИД Венгрии возмутился срывом флага в Берегово и потребовал от украинских властей наказать виновных.

По словам главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто, в европейских странах подобные действия недопустимы, а те, кто снял флаг Венгрии, должны быть немедленно задержаны и наказаны.

Москаль: Полиция пассивно наблюдала

Однако больше всего в данной ситуации удивила позиция полиции. По словам губернатора Закарпатья Геннадия Москаля, она "пассивно наблюдала за провокацией в Берегово".

"Ксенофобские акции с участием людей с закрытыми лицами, которые прикрываются патриотическими лозунгами, недопустимы в Украине, а особенно в многонациональных регионах, одним из которых является Закарпатье. В связи с этим совершенно непонятна позиция полиции, которая пассивно наблюдала за провокацией в Берегово. Оценку ее бездействия должно дать руководство МВД, куда уже направлено соответствующее обращение. Советую заезжим "гастролерам" учить украинское и международное законодательство относительно использования национальной символики в Украине, а не срывать флаги национальных общин, как это было в Берегово", — заявил губернатор.

При этом он заверил, что силы, которые устроили провокацию, не имеют никакой поддержки в Закарпатской области и что большинство ее участников приехали в Берегово из соседних областей, прежде всего — Львовской.

Читайте также: Польша между "бандеровской Украиной" и "русским медведем"

От любви к ненависти

Несмотря на то, что между Украиной и Польшей продолжают накапливаться взаимные претензии на почве истории и роли в ней ОУН-УПА, украинские радикалы и сами рады дать повод, подливая масла в огонь своими заявлениями.

Комментируя состояние отношений двух государств, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну. Ответ украинской стороны оказался симметричным. Если первые лица предпочли отмолчаться, то позицию государства озвучил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. По мнению чиновника, в Польше есть политики, которые видят свою страну Четвертым Римом", а также обвинил их в "имперских замашках".

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда назвал неприемлемым то, что на важных должностях в Украине находятся люди, имеющие "откровенно антипольские" и националистические взгляды.

Вмешались в конфликт и праворадикалы. Глава современной ОУН Богдан Червак обвинил поляков в шовинизме и напомнил как ОУН-УПА "приводила их в чувство".

"По этому поводу не следует делать трагедии. В прошлом поляки неоднократно прибегали к шовинизму. Однако это им не помогало. Наоборот, УВО, ОУН, а впоследствии УПА приводили поляков в чувство. Убежден, что угар польского шовинизма не омрачит наш разум. Украинцы и дальше должны считать, что главный враг не Варшава, а — Москва. И это на самом деле так. При этом, никаких уступок в вопросах исторической памяти, в частности по отношению к ОУН, УПА, дивизии "Галичина" не будет", — заявил Червак.

Новый виток скандала произошел после того, как вице-консул генконсульства Польши в городе Луцк Марек Запур назвал Львов польским городом. Это произошло во время круглого стола в краеведческом музее в Ровно, где состоялся круглый стол "Волынский эксперимент Г. Юзевский: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период". При этом вице-консул подчеркнул, что в 1919-1920 годах Украины еще не существовало.

Позже вице-консул заявил, что его слова были вырваны из контекста, и речь шла о 1919 годе.

"Я не говорил о том, что Львов является польским городом… Жаль, что предоставляя такую серьезную информацию, журналисты полагались только на отдельное, предвзятое мнение и не пытались связаться ни со мной, ни с другими лицами, присутствующими на конференции", — заявил он.

Ответ "Правого сектора"

Однако в "Правом секторе" тут же предложили выгнать вице-консула Польши и больше не пускать в Украину.

Представитель "Правого сектора" Артем Скоропадский уверен, что подобная позиция присуща не всем польским политикам.

"Дураки есть в любой нации. А у поляков в последнее время просыпается польский шовинизм. Я уверен, что это не является позицией всех польских политиков и граждан. Его нужно выгнать и запретить въезд в Украину за такие высказывания, чтобы он сидел у себя в Польше и учил историю", — заявил Скоропадский.

По материалам из открытых источников интернет