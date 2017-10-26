Счастье радикала: безбедная жизнь "борцов со скотыняками"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Лотерея Ляшко

Одиозный лидер Радикальной партии Олег Ляшко оказался на редкость везучим азартным игроком. Как следует из его декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро, Ляшко выиграл 571 тыс гривен, при чем трижды за год: 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.

В качестве источника дохода в документе указана компания "Украинская национальная лотерея", однако, как заявил сам нардеп, повезло ему не в лотерее, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов.

"Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на "Шахтер", за который болею, ставил на "Ливерпуль". Выиграл, заплатил налоги. Так я и раньше зарабатывал деньги. Кстати, с Роситой (женой) я познакомился 20 лет назад в зале игровых автоматов", — заявил главный "радикал".

Разумеется, никаких квитанций о ставках и выигрышах Ляшко никому не показывал.

Политический соратник Ляшко Андрей Лозовой пояснил, что партийный лидер является заядлым игроком и вообще когда-то был игрозависимым человеком. Однако, судя по декларации лидера Радикальной партии, "пламенный борец со скотыняками" ведет свою борьбу в стране далеко не безбедно. В 2016 году Ляшко получил больше 156 тысяч грн зарплаты, 170 тыс — на ведение депутатской деятельности, 350 тыс грн процентов по денежным вкладам в банках, получил подарок на 137 тыс грн в неденежной форме от Любови Ляшко.

Также у него две собственные квартиры в Киеве на 367,2 кв. м и 95,5 кв. м, машиноместо на 23,6 кв. м, офис на 182,8 кв. м, шесть земельных участков в Княжичах Броварского района на Киевщине. Нардеп собирает коллекционные монеты НБУ из нейзильбера, серебра и золота и любит дорогие часы — Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet, Audemars Piguet, тренажеры — беговую дорожку, велотренажер, итальянскую мебель.

У Ляшко есть Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска и деньги на депозитах в трех банках: в "Ощадбанке" — почти 391 тыс грн и 700 тыс долларов, в "Аркаде" — 1 млн 933 тыс грн, в "ПриватБанке" — 5 тыс грн. Наличкой у него 30 тыс долларов, 70 тыс евро и 400 тыс грн.

Наследство Лозового

Не менее интересен и сам 28-летний Лозовой. В минувшем году в декларации за 2015 год он указал 8 картин и одну икону 16 века, 5 часов разных марок: "Ullyse Nardin", "Perrelet", "Romain Jerome", "Zenith", коллекцию вин из 186 бутылок, мебель голландского и английского производства 19 века, коллекцию из 72 икон, коллекцию холодного оружия 19-20 века из 32 единиц, а также крест-энколпион со Святыми мощами 13 века, автомобиль Toyota Sequoia, взятый в аренду и квартиру в Киеве в 39 кв.м, также арендованную.

Он задекларировал зарплату за год в размере 69 490 гривен и 80 559 гривен средств, связанных с выполнением депутатских полномочий. Кроме того, в электронной декларации депутата указаны 50 тыс долларов, 150 тыс евро и 800 тыс гривен наличными.

По результатам проверки электронной декларации народного избранника заподозрили в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов: в своей декларации он указал баснословную сумму налички и 24 позиции ценного движимого имущества, тогда как, по данным налоговых органов, в 2007-2015 годах депутат заработал лишь 234 тыс грн и других доходов не декларировал. Коллега Лозового по фракции Игорь Мосийчук объяснил его доходы получением наследства, однако генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг эти данные.

"Он говорил о том, что имел наследство — дом и землю — в Ровенской области. Мы изучили эти вопросы: во всех государственных реестрах недвижимости ни за депутатом Лозовым, ни за его прадедом никакой собственности там не числилось", - сказал Луценко.

Сам Лозовой утверждал, что получил дом в наследство от деда, который проживал на территории РФ.

"Лозовой и его защита изменили показания и говорят, что его московский дед подарил ему не дом, а драгоценности и деньги», — добавил Луценко, не исключив, что могут появиться "еще более экзотические" версии происхождения доходов Лозового.

На фоне разгоревшегося скандала ГПУ подала в парламент представление о снятии неприкосновенности с Лозового, однако Рада сохранила молодому нардепу иммунитет.

Обогащение Мосийчука

Значительные доходы внезапно показал также и Мосийчук, который, как утверждали его коллеги по «Правому сектору», никогда не был богатым человеком, однако с 2014 года его благосостояние резко пошло вверх.

В частности, за 2016 год он задекларировал 147 тысяч евро, почти 200 тысяч долларов, более миллиона гривен и коллекцию антикварного оружия. В ответ на возросший интерес журналистов к доходам нардепа он заявил, что холодное оружие собирал еще с детства, а деньги заработал, занимаясь бизнесом еще в "лихие 90-е".

"В 90-х годах я серьезно занимался сельским хозяйством на Полтавщине, и мои земляки, в частности в Лубнах, хорошо об этом знают. Вместе с партнерами я выращивал сельхозкультуры — пшеницу, гречиху, сахарную свеклу, кукурузу. В нашем распоряжении было 300 тыс. га земли в селе Воронинцы Полтавской области", — оправдывался нардеп.

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По его словам, он не указывал тысячи долларов и евро в декларации до 2015 года, а в документе за 2014 год не нужно было приводить наличные средства.

"К тому же, в свое время я отдал деньги своему товарищу, который также занимается сельским хозяйством. И эти деньги вращались в капитале его предприятия,соответственно с них уплачивались налоги. Это предприятие бывшего головы города Васильков Киевской области Сергея Иващенко под названием "Валентина ЛТД", — заявлял Мосийчук.

Напомним, в 2015 году Мосийчук был арестован по подозрению в коррупции, однако позднее был оправдан.

По материалам открытых источников интернет