Соцсети об удачливом нардепе-радикале: с мандатом выигрыш гарантирован

Тимур Громов, РИА Новости Украина

А глава украинских "радикалов" оказывается тот еще "везунчик" — Олег Ляшко указал в декларации о доходах выигрыш в лотерею на сумму 571 тысяча гривен. Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра деклараций. Однако по словам самого депутата, он выиграл эти деньги не в лотерею, а благодаря ставкам на футбольные матчи. Выигрыши были анонимными, и Ляшко не был обязан их декларировать, напомнил главный "радикал" страны, подчеркнув, что "как добросовестный гражданин" решил все же не скрывать доход.

В соцсетях откровенность Ляшко достойно оценили: "Похоже в Верховной Раде нарисовался настоящий украинский Лас-Вегас! С мандатом выигрыш гарантирован"; "Жду уже когда Ляшко найдет клад. Как в "Бриллиантовой руке". От создателей "10 способов легализовать доходы".

"Эмиграция? Зачем, если у нас в Украине такие прекрасные возможности! Идите в казино "Национальна лотерея", которая находится на каждом углу в Киеве, например Воспользуйтесь возможностью! Не ленитесь!", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook