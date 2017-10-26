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    Соцсети об удачливом нардепе-радикале: с мандатом выигрыш гарантирован

    (обновлено: )29110
    Фортуна улыбается не всем. Но, при наличии депутатского мандата шансы на удачу заметно увеличиваются, пишут украинцы в соцсетях, комментируя многократные выигрыши нардепа Олега Ляшко. Что же скрывается за удачей народного избранника?
    Олег Ляшко, Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    А глава украинских "радикалов" оказывается тот еще "везунчик" — Олег Ляшко указал в декларации о доходах выигрыш в лотерею на сумму 571 тысяча гривен. Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра деклараций. Однако по словам самого депутата, он выиграл эти деньги не в лотерею, а благодаря ставкам на футбольные матчи. Выигрыши были анонимными, и Ляшко не был обязан их декларировать, напомнил главный "радикал" страны, подчеркнув, что "как добросовестный гражданин" решил все же не скрывать доход.

    В соцсетях откровенность Ляшко достойно оценили: "Похоже в Верховной Раде нарисовался настоящий украинский Лас-Вегас! С мандатом выигрыш гарантирован"; "Жду уже когда Ляшко найдет клад. Как в "Бриллиантовой руке". От создателей "10 способов легализовать доходы".

    "Эмиграция? Зачем, если у нас в Украине такие прекрасные возможности! Идите в казино "Национальна лотерея", которая находится на каждом углу в Киеве, например Воспользуйтесь возможностью! Не ленитесь!", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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