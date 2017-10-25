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    Политика

    "Ставил на "Шахтер". Ляшко объяснил происхождение "выигрыша в лотерею"

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    По словам лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, он выиграл 571 тыс гривен не в лотерею, а на ставках. Политик заявил, что он "и раньше зарабатывал так деньги".
    Олег Ляшко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выиграл более полумиллиона гривен не в лотерею, а на ставках на футбольные матчи Лиги чемпионов. Об этом политик заявил в комментарии изданию "Обозреватель".

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    Ранее сообщалось, что Ляшко указал в декларации о доходах три выигрыша в Украинскую национальную лотерею на общую сумму 571 тыс гривен.

    "Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на "Шахтер", за который болею, ставил на "Ливерпуль". Выиграл, заплатил налоги. Так я и раньше зарабатывал деньги. Кстати, с Роситой (супругой — Ред.) я познакомился 20 лет назад в зале игровых автоматов", — сказал Ляшко.

    По словам политика, выигрыши были анонимными, и он не был обязан их декларировать, однако как "добросовестный гражданин решил не скрывать дополнительный доход".

    "Каждый политик и чиновник обязан быть честным. Я живу честно: поставил ставку, выиграл, задекларировал, заплатил налоги, а не увел в "тень", — добавил Ляшко.

    Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении Ляшко. Сам лидер "радикалов" назвал это дело "политическим заказом".

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