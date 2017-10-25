"Ставил на "Шахтер". Ляшко объяснил происхождение "выигрыша в лотерею"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выиграл более полумиллиона гривен не в лотерею, а на ставках на футбольные матчи Лиги чемпионов. Об этом политик заявил в комментарии изданию "Обозреватель".

Ранее сообщалось, что Ляшко указал в декларации о доходах три выигрыша в Украинскую национальную лотерею на общую сумму 571 тыс гривен.

"Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на "Шахтер", за который болею, ставил на "Ливерпуль". Выиграл, заплатил налоги. Так я и раньше зарабатывал деньги. Кстати, с Роситой (супругой — Ред.) я познакомился 20 лет назад в зале игровых автоматов", — сказал Ляшко.

По словам политика, выигрыши были анонимными, и он не был обязан их декларировать, однако как "добросовестный гражданин решил не скрывать дополнительный доход".

"Каждый политик и чиновник обязан быть честным. Я живу честно: поставил ставку, выиграл, задекларировал, заплатил налоги, а не увел в "тень", — добавил Ляшко.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении Ляшко. Сам лидер "радикалов" назвал это дело "политическим заказом".