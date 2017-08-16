Ляшко и Кива объединились в желании расстрелять Мельничука

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Лидер парламентской фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко жестко и весьма нелицеприятно высказался в адрес внефракционного народного депутата Сергея Мельничук в связи с участием последнего в конфликте вокруг детского садика на Троещине в Киеве.

Как сообщалось, во вторник, 15 августа, между внефракционным нардепом Сергеем Мельничуком и группой активистов, большинство из которых представились ветеранами АТО, возник конфликт, переросший после словесной перепалки в силовой и завершившийся стрельбой. Активисты обвинили Мельничука, выступавшего против выселения организации инвалидов из указанного помещения, в рейдерстве и "крышевании".

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"Этого продажного подонка Мельничука мы исключили из фракции в 2015 году, когда он захватывал Минобороны. Как Верховный Главнокомандующий я бы приказал расстрелять врага, который штурмует Минобороны воюющего государства. Мельничук до сих пор за это не ответил! Потому что его прикрывают высокие чины Генпрокуратуры и судов", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

"Сейчас эта продажная тушка служит гауляйтеру Януковича Левочкину (нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин — Ред.) и выполняет его грязные заказы. Власть это знает, но намеренно бездействует. Поэтому несет полную ответственность за стрельбу в детском саду!!" — добавил нардеп-"радикал".

В свою очередь скандальный советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что Мельничук "крышует" наркоторговцев и что его "пора ставить к стенке".

Facebook Олега Ляшко Комментарий Ильи Кивы и Олега Ляшко по поводу Сергея Мельничука

Ранее сообщалось, что в конфликте вокруг детского садика на Сабурова также фигурирует внефракционный нардеп Надежда Савченко.