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    САП завела на Ляшко дело о возможном незаконном обогащении

    (обновлено: )9
    Олег Ляшко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

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    "Из антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело по незаконному обогащению, но оно только еще поступило. Я не готов сказать, что происходит по этому делу", — заявил Сытник в понедельник на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

    Других деталей он не сообщил.

    Ранее журналисты провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Ляшко со своей женой за последний год приобрели недвижимость на порядка 700 тысяч долларов, при этом ни один из них официально не владеет бизнесом.

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