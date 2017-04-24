САП завела на Ляшко дело о возможном незаконном обогащении

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Из антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело по незаконному обогащению, но оно только еще поступило. Я не готов сказать, что происходит по этому делу", — заявил Сытник в понедельник на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Других деталей он не сообщил.

Ранее журналисты провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Ляшко со своей женой за последний год приобрели недвижимость на порядка 700 тысяч долларов, при этом ни один из них официально не владеет бизнесом.