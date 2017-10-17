Появились кадры стычки Тимошенко и Ляшко на Согласительном совете

Все началось со слов Ляшко в адрес Тимошенко, в которой "радикал" призвал лидера "Батькивщины" вернуть 200 млн долларов, которые Тимошенко "вывезла в оффшоры" вместе с бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко.

"Когда вы говорите о коррупции, скажите своему партнеру Онищенко (депутат Александр Онищенко, — Ред.), пусть вернется в Украину и предстанет перед судом за 3 миллиарда, украденных на нефтегазовых скважинах, и финансирование министра экологии…" — сказал Ляшко.

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Тимошенко ответила, что все президенты Украины, в том числе Виктор Янукович, пытались "унизить ее имя", они провели множество расследований "и ничего категорически не нашли".

"И если президент Порошенко сейчас хочет со мной бороться, и если Порошенко хочет мое имя политически унижать, пусть выходит самостоятельно со мной бороться, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указанию", — сказала Тимошенко.

Также она отметила, что и в дальнейшем "будет служить Украине, несмотря на балаболов, которые работают на власть".