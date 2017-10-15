Шерше ля фам. Куда пропала Юлия Тимошенко, вы не знаете?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Когда в начале сентября Юлия Тимошенко, преодолев путь из Киева до польского Пшемысля, ни на шаг не отставала от прорывавшегося в Украину Михаила Саакашвили, многие подумали, что теперь лидер "Батькивщины" своего не упустит.

Из князей…на больничную койку

Тонко прочувствовав, какой рейтинговый куш в эти дни можно будет сорвать, просто постояв рядом с экс-президентом Грузии, Тимошенко решила, что ситуативная дружба будет лучшим вариантом. Казалось, что набрав "хайпа", Юлия Владимировна вот-вот ворвется в горячую политическую осень и тогда ее конкурентам в борьбе за власть не поздоровится. Но триумфального возвращения в большую политику не получилось. Выпады в адрес оппонентов на согласительных советах ВР и коротких брифингах, и даже оригинальный синий пиджак, который прозвали «генеральским» были явно не тем, чего ждали от лидера "Батькивщины". А спустя какое-то время политик и вовсе пропала из поля зрения. Достаточно вбить в поисковик тег "Тимошенко" и за последние три недели он выдаст разве что новости о загадочной болезни второго по рейтингу политика Украины. Подтверждает этот факт и личный пресс-секретарь политика Марина Сорока.

"Юлия Тимошенко находится на больничном в связи с серьезной вирусной инфекцией. Представляю, какой шум сейчас поднимут различные провластные тролли, боты и глашатаи Банковой. Но напомню им, что каждый живой человек может заболеть и они — не исключение. Желаю Юлии Владимировне быстрее выздороветь и восстановить здоровье, потому что это сейчас — самое главное", — написала помощница Тимошенко в своей странице в Facebook.

Чрезмерная нагрузка

Тем не менее истинные причины неожиданной пропажи Тимошенко пока остаются за кадром. О том, что с Юлией Владимировной все в порядке, а сама она пребывает в здравом уме не может свидетельствовать даже новость о том, что ее "Батькивщина" поддержит организованные Мустафой Найемом и компанией протесты 17-го октября.

"Внезапная пропажа Тимошенко — это, безусловно, технологический момент", — говорит политолог Андрей Золотарев, в свое время сотрудничавший с Юлией Владимировной. "Тяжело все время поддерживать одинаковый ритм информационного присутствия. Чтобы сэкономить ресурсы и не примелькаться, более приемлема формула: "удар — фон — удар". С учетом того, что Тимошенко щепетильно относится к своей внешности, то не стал отбрасывать медицинско-косметологическую версию. После недавней длительной пробежки могли возникнуть проблемы со здоровьем. Юлия Владимировна — возрастной политик, такая нагрузка может оказаться чрезмерной".

Болезнь или технлология?

На то, что исчезновение может оказаться хорошо продуманной тактикой намекает и политический эксперт Руслан Бортник.

"Тимошенко — очень опытный политик, можно сказать, гроссмейстер, который всегда ждет наиболее удобного момента. Если она затаилась, то сейчас, по ее мнению, этот момент не настал", — считает политолог. "Думаю, что лидер "Батькивщины" банально не хочет работать на фальстарт. Безусловно, Тимошенко может поприсутствовать на митингах 17 октября, но не думаю, что ее политисила будет вкладывать все свои силы в этот протест".

В то же время Бортник не отвергает версию о том, что Юлия Владимировна и в правду испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

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"Возраст такой, что Тимошенко действительно может болеть. Это, к слову — одна из надежд власти, что состояние здоровья не позволит Юлии Владимировне быть кандидатом в президенты. Да и в принципе, сообщения о болезнях политика, как правило, серьезно бьют по ее рейтингам", - резюмировал политолог.