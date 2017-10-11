Против "Свободы", "Батькивщины" и еще 14 партий открыты уголовные дела

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины начала 16 уголовных производств в отношении политических партий после соответствующего обращения Национального агентства противодействия коррупции (НАПК), сообщила глава ведомства Наталья Корчак.

"Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК в органы Национальной полиции было отправлено 25 заявлений о совершении правонарушений. Были начаты уголовные производства, о чем было сообщено НАПК, в отношении 16 политических партий", — написала Корчак на Facebook, отметив, что нарушения касаются порядка финансирования избирательной кампании кандидата или политсилы.

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В частности, речь идет об "Аграрной партии Украины", "Всеукраинском объединении "Свобода", "Всеукраинском объединении "Батькивщина", "Собственной силе", "Зеленых", "Нашем крае", "Народном рухе Украины", "Новой политикн", "Коммунистической партии Украины", "Партии сильной власти", "Самоуправленческом украинском государстве", "Партии свободных демократов", "Политическом объединении "Прямое действие", "Патриотической партии Украины", "Партии "Национально-демократическое объединение "Украина", "Украинский партий чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью".

"Последнее письмо в Нацполицию по результатам рассмотрения заявлений и течению начатых по ним уголовных производств, НАПК направило на прошлой неделе. Будет информация, сообщу", — добавила Корчак.

Ранее сообщалось, что НАПК заинтересовалось совместным авиаперелетом мэра Киева Виталия Кличко и скандальных столичных застройщиков.