НАПК в ближайшее время рассмотрит декларацию Порошенко

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на одном из ближайших заседаний рассмотрит ежегодную декларацию президента Украины Петра Порошенко, сообщил в понедельник на брифинге замглавы первого отдела департамента финансового контроля ведомства Аркадий Сесемко.

В апреле заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий заявил, что ведомство начало проверку электронных деклараций Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов правительства.

"Насколько мне известно, декларация президента будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний", — приводит слова Сесемко информагентство "УНН".

В конце июля Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что не нашло нарушений в электронной декларации премьера Украины Владимира Гройсмана, в отличие от деклараций главы МИД и вице-премьера.

В рамках борьбы с коррупцией в Украине проверяют декларации чиновников. Ранее НАПК утвердило результаты проверки деклараций за 2015 год девяти членов правительства, среди которых министры обороны и энергетики, ведомство не нашло оснований для привлечения их к ответственности.

В Украине с осени 2016 года работает система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность.