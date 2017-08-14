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14.08.201713:21
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    НАПК в ближайшее время рассмотрит декларацию Порошенко

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    Декларация президента будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, заявил замглавы первого отдела департамента финансового контроля ведомства Аркадий Сесемко.
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    REUTERS Irakli Gedenidze

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на одном из ближайших заседаний рассмотрит ежегодную декларацию президента Украины Петра Порошенко, сообщил в понедельник на брифинге замглавы первого отдела департамента финансового контроля ведомства Аркадий Сесемко.

    В апреле заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий заявил, что ведомство начало проверку электронных деклараций Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов правительства.

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
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    "Насколько мне известно, декларация президента будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний", — приводит слова Сесемко информагентство "УНН".

    В конце июля Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что не нашло нарушений в электронной декларации премьера Украины Владимира Гройсмана, в отличие от деклараций главы МИД и вице-премьера.

    В рамках борьбы с коррупцией в Украине проверяют декларации чиновников. Ранее НАПК утвердило результаты проверки деклараций за 2015 год девяти членов правительства, среди которых министры обороны и энергетики, ведомство не нашло оснований для привлечения их к ответственности.

    В Украине с осени 2016 года работает система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность.

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