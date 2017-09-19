НАПК заинтересовалось совместным перелетом Кличко и киевских застройщиков

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) инициировало проверку по поводу совместного полета мэра Киева Виталия Кличко и скандальных столичных застройщиков на частном самолете из Неаполя, о котором говорилось в журналистском расследовании, сообщает "Радио Свобода".

В письме агентства, поступившем в редакцию программы "Схемы", говорится, что НАПК начало сбор фактических данных, на основе которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения, связанного с коррупцией.

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"Приведенные факты могут содержать признаки административных правонарушений, связанных с коррупцией, установленных статьями 172-5 (нарушение установленных законом ограничений относительно получения дара (пожертвования) — ред.) И 172-7 (нарушение требований по поводу сообщений о конфликте интересов — ред.) Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в письме НАПК с просьбой предоставить материалы проведенного журналистского расследования.

Ранее журналисты сообщили, что мэр Киева Виталий Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками. Кроме Кличко на борту находились нардеп и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась с женой.

Также на борту самолета была Мария Казанцева, которая фигурирует в СМИ как член наблюдательного совета строительной компании City Capital Group.

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Кроме того, в списке пассажиров оказался экс-депутат ВР от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы Киевской горадминистрации и бизнес-партнер скандального застройщика Вагифа Алиева Вадим Столар.

Ранее сообщалось, что НАПК настаивает на конфискации у "Свободы" более 2,3 млн грн.