Не дразни моего дракона... Как нынешняя власть превзошла прошлую

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Киеве возле выходов из метро и просто в городе начали раздавать листовки с явными намеками не ходить на "митинги Саакашвили", намеченные на 17 октября. Характер "антиМихо" этим призывам придает утверждение, что "грузинские гастроли в Украине заканчиваются быстро и ничем".

На листовках ярко, с картинками напоминают, что захват административных зданий, неповиновение правоохранительным органам — уголовные преступления, карающиеся по всей строгости закона, многолетним тюремным заключением.

Но разве не таким способом нынешняя власть получила свои кресла и мандаты? Захват зданий, яростные столкновения с милицией — события начала 2014 года свежи в памяти. Но если тогда у оппозиции это называлось борьбой за свободу и демократию, то теперь — преступление.

Двойные стандарты — в действии.

Те же "козлы", те же шашки…

Хотя удивляться нечему. Любая власть пытается в первую очередь сохранить себя, продлить срок собственного "руководства". И цель в таком случае оправдывает средства.

Но иногда случаются очень показательные параллели. Например, нынешний глава МВД Арсен Аваков в 2014 году в своем Facebook призывал "выходить под Администрацию президента, чтобы пресечь попытки установить здесь полицейское государство". Появилась и приписка — "Мусора не люди". А уже в 2016 году, когда зашла речь о презумпции правоты полицейского, заявлял, что это норма: "сначала подчиняйся — потом обжалуй!".

Или другой пример: "регионалы" во главе с Виктором Януковичем не раз публично упоминали "козлов".

"Козлы, которые нам постоянно мешают жить", — говорил в октябре 2004 года Янукович и срывал аплодисменты.

"Мочите их, этих козлов!" — не стесняясь телевизионных камер, 27 апреля 2010 года депутаты от Партии регионов сражались с тогдашней оппозицией, утверждаю продление срока пребывания российского флота в Севастополе.

Кстати, в тот же день нынешний спикер Андрей Парубий использовал в парламенте дымовую шашку.

А уже в октябре 2017 года мы снова услышали в Раде о "козлах". На этот раз представитель президента в парламенте Ирина Луценко призвала своего коллегу по БПП "вынести козла нафиг".

А брошенную народным депутатом Юрием Левченко дымовую шашку депутаты от правящей коалиции, разумеется, осудили.

Власть борется со своими же методами

Нынешняя власть приходила под лозунгами о борьбе с ограничениями, усилении демократии, соблюдении прав человека, но все обернулось диаметрально противоположным результатом, считает политолог Алексей Якубин.

Он согласен, что, "поборов дракона", власть сама стала им.

"Лозунги остались лозунгами, а власть просто-напросто, сменив одежду представителей Майдана на властные костюмы и кресла, начала вести себя во многом так же, а по некоторым параметрам даже гораздо жестче чем те, с кем они боролись", — заявил Якубин в комментарии РИА Новости Украина.

При этом власть атакует свои же методы, которыми добралась до высоких кабинетов, отмечает эксперт.

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"Во многом это связано с тем, что власть понимает, что этот бумеранг действий — с помощью чего власть пришла, какие инструменты она использовала для прихода ко власти, могут быть задействованы…. Власть старается максимально демонизировать свой же способ прихода к власти, чтобы его не использовали оппоненты" — рассказал политолог.

И это, считает Якубин, вполне логично, учитывая таяние поддержки власти со стороны населения.