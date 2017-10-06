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    Аналитика и комментарии

    Мордобой из-за Донбасса. Соцсети о событиях в Раде

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (153)

    (обновлено: )25230
    Верховной Раде все же удалось проголосовать (правда, только в первом чтении) за предложенный президентом проект о реинтеграции Донбасса. Что исчезло из скандального документа и как отреагировали на это событие сами украинцы в соцсетях?
    Потасовка между депутатами Рады
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    После двухдневных баталий в Раде и под Радой, парламентарии предварительно одобрили президентский проект закона по Донбассу. Нардепы поддержали в первом чтении проект о реинтеграции Донбасса (без пункта, в котором упоминаются минские соглашения), в котором РФ признается страной-агрессором. На второе чтение его вынесут уже на следующей пленарной неделе, сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. По ее словам к тому времени документ доработают с учетом предложений нардепов. 

    Смотрите также: Законы по Донбассу и драки в Раде. Порошенко обратился с речью

    В украинском сегменте соцсетей предварительное "добро" от нардепов по скандальному законопроекту вызвало весьма бурное обсуждение: "Ну, с первым законом ясно — это требование Вашингтона. А второй закон — это личный пиар Порошенко и "Народного фронта", чтобы сохранить лицо перед электоратом"; "Порошенко считает, что это усилит позиции Украины и приблизит мир. Я считаю, что это раскалывает Украину изнутри и мир не приблизит". "В действительности никому не нужен был ни закон о статусе оккупированных территорий, ни о реинтеграции. Критично важным для Петра Порошенко было принять закон о внедрении особого статуса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — пишут в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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