Москалюк: на законопроектах по Донбассу политики получают лишний пиар

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада в пятницу приняла в первом чтении предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом приняла документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.

Улягутся ли страсти в парламенте относительно этих законопроектов, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому навколо законопроекта про реінтеграцію розгорілись такі пристрасті? Річ у датах, якими мають визначатись окупація на території Донбасу?

— Ви знаєте, я скажу так, що це не стільки принципово, це просто питання політики і бажання збільшити собі рейтинг перед можливими виборами, тому що якщо подивитись закон, то, за великим рахунком, кладучи руку на серце, нічого там аж такого принципово нового немає, крім того, про що сказав Турчинов. Це єдине нововведення в законодавстві українському те, що вводиться поняття "відсіч збройній агресії РФ" і ще кілька таких моментів. Але тут, на моє переконання, можливо, я чогось не бачив, але говорити про те, що це такий законопроект, за яким необхідно так накаляти пристрасті в парламенті, не варто, тим паче, що законопроект "Самопомочі", я теж дивився цей законопроект, таке дуже подвійне враження, тому що, з однієї сторони, це законопроект, який з точки зору техніки юридичного написання документа є кращий, тому що цей президентський законопроект — він на 15 сторінках і півтори сторінки — преамбула. Я ніколи в своєму житті не бачив закон, в якому б преамбула складала півтори сторінки. Законопроект "Самопомочі" в цьому відношенні більш цілісний, але там є речі, які мене, наприклад, скажімо, в деякій мірі можуть навіть обурювати, тому що все-таки треба розуміти, що це наша територія, і там проживають наші громадяни, і тому, наприклад, питання пенсійного забезпечення, якщо ми визнаємо, що це громадяни України, то все ж таки це є обов'язок української держави здійснювати оплату пенсій та фінансувати також інші сфери соціального забезпечення.

Фіксація щодо мінських домовленостей важлива у цих двох законопроектах?

— Якщо ми говоримо про президентський законопроект, там всього-на-всього скаржаться про те, що цей закон, який був прийнятий три роки тому, що він пролонгується на один рік. Я нічого в цьому такого не бачу, тому що, наприклад, проведення виборів та інші речі, про які йшлося в законі, який приймався на три роки, то вони все рівно за рік не відбудуться, все рівно це неможливо технічно реалізувати, організувати вибори так, як це передбачається законом, просто нереально і по часу, це буде складно за рік зробити, і з інших обставин. Тому це таке бажання, я навіть можу сказати, до певної міри заморозити конфлікт, але, я вважаю, це такий компромісний достатньо законопроект. Із точки зору написання і правил законодавчої техніки є формулювання, які юристів, чесно кажучи, дивують.

Більш короткий закон щодо мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донбасу, який будується на базі трирічного закону, то цей закон пролонгували. Тобто три роки підряд з усіма положеннями, які були прописані в цьому законі, так званий, особливий статус, всі погоджувались, а зараз ті самі фактично продовжуються на рік і починаються ламати списи. Чому так?

Читайте также: Миротворцы в Донбассе. Почему Украина и РФ зашли в тупик

— Очевидно, фракція "Самопоміч" займає більш радикальну позицію. Я раціонально пояснити не можу, чому саме так відбувається, тому що всього-на-всього сказано, якщо подивитись, про те, що він, дійсно, продовжується на рік, але на рік після того, як буде прийнятий цей другий закон, який більший за обсягом, який складається з 15 сторінок. Фракція "Самопоміч" бачить вирішення цієї ситуації інакше. В мене іншого пояснення немає. Єдине, що хочу сказати, що я пам'ятаю, коли приймались в первинній редакції ще зміни до Конституції України в кінці літа 2015 року, коли відбувалось перше читання і коли, звичайно, в парламенті відбувались бійки, а потім під стінами ВР вже не бійки відбувались, а були загиблі люди. Так от, я не хотів би, щоб ці політичні пристрасті далі перейшли на вулицю, тим паче, що реально говорити про те, що він якийсь законопроект, що один, що другий, є жахливим, я маю на увазі, президентський, не можна.

Вам не здається, що "Самопоміч" займає дещо деструктивну позицію?

— Мені не те, що здається, воно так і є, тому що все ж таки фракція "Самопоміч", я розумію, що достатньо велику кількість отримала голосів під час виборів, але на сьогоднішній день її представництво є достатньо невеликим, і показово для мене, що кілька депутатів, які обирались від "Самопомочі" вийшли, що тоді свого часу в 2015 році, що вийшли вже навіть зараз, нещодавні події у зв'язку з тим, що їх позиція, точніше, не вони вийшли, а їх виключили, це трошки має різні правові наслідки, оскільки їх позиція не співпадала з позицією фракцію.

Лідер фракції БПП заявив, що у ВР є голоси для ухвалення двох законів по Донбасу. Як ви це прокоментуєте?

— Мені здається, що документ достатньо компромісний, документ, який, в принципі, може бути проголосований, незважаючи на те, що там є, скажімо так, не зовсім виписані формулювання в багатьох моментах. Тому я прогнозую, що голосів десь 250 він повинен набрати.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Напомним, законопроекты о реинтеграции Донбасса способны вызвать международный скандал, когда западные партнеры ознакомятся с их текстом, считает политолог Николай Спиридонов.