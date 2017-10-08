Бортник: конфликт в Донбассе теперь - "украино-российская война"

РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины на год продлила действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей. Особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

Кроме того парламент принял в первом чтении предложенный президентом Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в Facebook проанализировал содержание законопроектов и оценил возможные последствия.

"Ключевые положения:

- РФ совершает вооруженную агрессию в отношении Украины;

— территории ОРДЛО оккупированы РФ;

— вооруженными силами Украины в Донецкой и Луганской областях будет руководить Объединённый оперативный штаб ВСУ;

— срок действий ныне действующего Закона Украины "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" продлевается на 1 год.

Для чего:

1. Попытка избежать формального проигрыша в "Минских играх". Ведь 18 октября оканчивается срок действия действующего Закона Украины "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят в 2014-м году сроком на 3 года. Формально также отменяется "АТО" и заменяется на не установленной законодательством правовой режим "сдерживание и отражение агрессии РФ".

2. Мягкий отказ от неудобных Минских соглашений, принятых после Иловайска (первые) и Дебальцево (вторые), и под тяжелейшим военным и политическим давлением; путем замены конкретных дублирующих практически полностью Минские соглашения норм закона 2014-го года на аморфные отсылки на Минские соглашения, которые (соглашения), к тому же, стороны трактуют очень по-разному (извечный вопрос безопасность или политические пункты фактически остановил выполнение Минских соглашений). РИА Новости Украина Евгений Котенко Рудяков: законы о реинтеграции Донбасса имеют очень высокую цену для власти

3. Пиар на правом политическом поле и перехват инициативы у НФ (Турчинов первый предложил идею законопроекта) — попытка гарантировать если не поддержку, то лояльность правых и радикалов на парламентских и президентских выборах 2019-го года. Именно поэтому появились положения о "вооруженной агрессии" РФ, "оккупированных территориях" и т. д. Номинальное завершение "АТО" также может быть использовано в электоральной компании, как выполнение обещания ПУ "завершить АТО за 2 недели". Именно в борьбе.

4. Расширение полномочий Президента Украины путем:

1. Создания Объединённого оперативного штаба ВСУ (ВСУ, МВС, НацПолиция, ДСНС, иные воинские формирования) вместо штаба АТО под руководством СБУ;

2. Предоставления Президенту Украины права об использовании Вооруженных Сил и иных воинских формирований по согласованию с Парламентом (но не установлена процедура получения такого разрешения, сроков и что случится если Президент не получит такого разрешения)", — написал Бортник.

Facebook Руслана Бортника Скриншот с сайта Facebook

По его мнению, последствия принятия законопроектов по Донбассу буду следующими:

"1. Скорее всего речь идет новой стратегии Украины, согласованной с частью международных партнеров — замораживание конфликта, постановка Минска на паузу и отказ от давления на Украину в части выполнения Соглашений;

2. Политико-правовое переформатирование конфликта на Донбассе в «украино-российскую войну»;

3. Признание существования "оккупационной администрации" — попытка лишить переговорной объектности руководителей "ДЛНР" — поставить вопрос в отношении целесообразности деятельности Минских переговорных групп. Хотя в СМИ уже давно "террористы" и "боевики";

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4. Признание территорий ОРДЛО оккупированными означает отказ Украины от своего правового суверенитета над этими территориями в части ответственности. Теперь граждане, проживающие там, не смогут подавать иски на Украину за понесенный ущерб. А по некоторым оценкам, в международные суды уже подано от 1200 до 4 тысяч исков на действия украинских органов власти, военных, разных правоохранительных органов на Донбассе. Правда, в теории, законы не имеют обратной силы (кроме случаев гуманизации);

Facebook Руслана Бортника Скриншот с сайта Facebook

5. В любом случае, в Президентском, да и во всех остальных законопроектах отсутствуют реальные механизмы и процедуры интеграции Донбасса — экономические, правовые, социальные, информационные. Поэтому это закон для Украины, а не для Донбасса. Он имеет мизерные шансы на реализацию.

6. Оппозиция "шатает" выборы.

7. Это отвлечение внимания от "реформ" — судебной и пенсионной;

8. Это также картинка для запада в стиле — "мы не можем реализовать Минские соглашения, потому что радикалы не дадут".

Дальше, "Все будет Донбасс"?", — написал Бортник.