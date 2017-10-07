Порошенко: РФ надеялась на провал голосования за законы по Донбассу

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Россия надеялась на провал голосований в Верховной Раде за законы о деоккупации Донбасса, считает президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте главы государства.

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По его словам, вопросы суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности Украины должны объединять все политические силы, убирать на задний план узкопартийные интересы.

"В конце концов, ответственных депутатов оказалось больше. И они обеспечили два важнейших голосования, которые защищают национальные интересы Украины и жизни граждан", — заявил президент.

"Позавчера вечером я долго разговаривал с Ириной Геращенко, моим спецпредставителем в Минской группе, сразу после ее возвращения из столицы Беларуси. Россияне не скрывали своих надежд на провал голосований в Верховной Раде. Особенно большие надежды они возлагали на отклонение проекта Закона о продлении действия особенностей местного самоуправления", — отметил глава государства.

"Почему? Потому что это развязало бы им руки на линии столкновения и помогло бы сбросить бремя санкций. Но ответственное голосования большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам — усилить международное давление на Россию", — добавил Порошенко.

Он выразил благодарность народным депутатам за продемонстрированную ответственность.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу, 6 октября, подписал проголосованный законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Этот документ продлевает особый статус Донбасса еще на один год.