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    Политика

    Порошенко: РФ надеялась на провал голосования за законы по Донбассу

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (165)

    (обновлено: )28103
    По словам Порошенко, в Минске россияне не скрывали своих надежд на провал голосований по законам о Донбассе Раде: "Особенно большие надежды они возлагали на отклонение проекта Закона о продлении действия особенностей местного самоуправления".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Россия надеялась на провал голосований в Верховной Раде за законы о деоккупации Донбасса, считает президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте главы государства.

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    По его словам, вопросы суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности Украины должны объединять все политические силы, убирать на задний план узкопартийные интересы.

    "В конце концов, ответственных депутатов оказалось больше. И они обеспечили два важнейших голосования, которые защищают национальные интересы Украины и жизни граждан", — заявил президент.

    "Позавчера вечером я долго разговаривал с Ириной Геращенко, моим спецпредставителем в Минской группе, сразу после ее возвращения из столицы Беларуси. Россияне не скрывали своих надежд на провал голосований в Верховной Раде. Особенно большие надежды они возлагали на отклонение проекта Закона о продлении действия особенностей местного самоуправления", — отметил глава государства.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Почему? Потому что это развязало бы им руки на линии столкновения и помогло бы сбросить бремя санкций. Но ответственное голосования большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам — усилить международное давление на Россию", — добавил Порошенко.

    Он выразил благодарность народным депутатам за продемонстрированную ответственность.

    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу, 6 октября, подписал проголосованный законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Этот документ продлевает особый статус Донбасса еще на один год.

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