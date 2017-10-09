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    Политика

    Порошенко: реализация закона по Донбассу зависит от России

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (174)

    (обновлено: )4601
    Среди основных требований к РФ президент Петр Порошенко назвал вывод российских войск, вывод военной техники с территории Украины, и введение норм о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко уверен, что выполнение закона об особенностях самоуправления в отдельных районах  напрямую зависит от выполнения Россией предъявленных ей требований. Об этом глава государства написал в воскресенье вечером на своей странице в Facebook

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Это не реинтеграция, а сепарация Донбасса - Павлив

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    "Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам. Прежде всего – требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, выводе военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ", – полагает Петр Порошенко. 

    При этом репутация Украины, как страны, которая с ответственностью относится к минским договоренностям, позволяет каждый раз продолжать санкции против России, страны-нарушителя соглашений, считает президент. 

    Парламент Украины в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Также Рада утвердила в первом чтении предложенный президентом Украины закон о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение парламента во втором чтении на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября.

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