Нардеп: законопроекты по Донбассу позволяют дальше давить на Россию

Об этом он сказал в программе "Vox populi" на телеканале ZIK.

"Законопроект №7163 позволяет продлить еще на один год действие ранее принятого закона. Речь идет о документе, который вошел в действие 16 сентября 2014, а затем снова вступил в силу после нынешних изменений — это закон об особенностях самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — рассказывает народный избранник.

Он напомнил, что принятие этого закона является одним из требований Минских договоренностей.

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