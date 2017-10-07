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    Нардеп: законопроекты по Донбассу позволяют дальше давить на Россию

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (163)

    (обновлено: )2302
    Нардеп Юрий Грымчак заявил, что законопроект №7163 содержит пункт, касающийся особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Его принятие соответствует Минским договоренностям и дает Украине возможность давить на Россию.
    Канал "Телеканала ZIK" на Youtube

    Об этом он сказал в программе "Vox populi" на телеканале ZIK.

    "Законопроект №7163 позволяет продлить еще на один год действие ранее принятого закона. Речь идет о документе, который вошел в действие 16 сентября 2014, а затем снова вступил в силу после нынешних изменений — это закон об особенностях самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — рассказывает народный избранник.

    Он напомнил, что принятие этого закона является одним из требований Минских договоренностей. 

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