Конфликт Порошенко и Авакова скажется на силовиках – политолог

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Уволить начальника Генерального штаба предлагает президенту Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады. Заседание состоялось вчера и за такое решение проголосовали большинство членов комитета по нацбезопасности.

Причиной послужили взрывы на складах боеприпасов возле Калиновки. Самого начальника Генштаба Виктора Муженко на заседании парламентского комитета не было, как и министра обороны Степана Полторака.

Официальное расследование этого ЧП еще не закончилось, но больше всего на отставке Муженко настаивают депутаты от фракции "Народный фронт", приближенные к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Есть ли политика в обращении комитета, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Николай Давидюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому така одностайність? Дійсно невдоволення?

— Комітет демонструє в принципі підтримку голові комітету, який по суті задавав цей політичний тон. Те, що БПП не голосувало ще раз пояснює, що наразі ці вимоги це виключно політичний конфлікт Петра Порошенка з Арсеном Аваковим і шукати там логіку в технічних деталях, мені здається, не варто. Точно так само, як і шукати логіку в технічних деталях відставки Авакова чи когось з його замів. По суті, дві мега-партії зараз намагаються довести одна одній, хто з них головніший в коаліції, хто з них більш важливий, плюс кожна з них намагається створити враження, що хтось з них ще більше не боїться йти на вибори. Приблизно в цих параметрах лежить конфлікт і всі активності, які відбуваються вже десь третій місяць, зараз вийшли на більш активну фазу. Напевно це вже пікова фаза конфлікту, коли обшуки у заступників і коли "Народний фронт" вимагає відставки голови Генштабу. Тому тут насправді швидше такий політичний скандал. На жаль, політики дуже часто забувають про те, що країна у стані війни й ті політичні матерії, якими вони шантажують один одного, не зовсім прийнятні.

Як цей політичний конфлікт може гіпотетично розвиватися?

— Насправді, якщо вони досягнуть консенсусу між собою, конфлікт може бути припинено. Або коли одна зі сторін дасть слабинку і просто її переможе. Конфлікт здобув вже серйозних обертів, якщо навіть на комітетах рішення виносять. Але якщо подивитися та проаналізувати, перші особи цього жодного разу не коментували. Хоча в цей конфлікт втягнуті на 100%.

Які політичні торги можуть відбуватися за цими подіями?

— Одне одному не заважає, під час політичних торгів. Зрозуміло, що вони міряються своїми політичними м'язами і намагаються довести свою максимальну впливовість. Навіть інколи розуміючи, що сил менше, все одно вони намагаються знаходити різні креативні варіанти, наприклад, ті ж комітети. Ще тиждень-два тому вони такий інструмент не розглядали. Сьогодні вирішили, що його теж можна використати і тому в хід пішли вже навіть такі речі. Але зрозуміло, що це виключно політичний торг.

Чому саме відставки Муженка вимагають?

— Я не думаю, що Порошенко все ж таки дозволить їм зайняти цю важливу посаду, тому що це виключно квота президента. І наприклад, виключно гіпотетично, у військовому стані, при запроваджені, посада Муженка, або іншої людини, яка буде займати, це по суті буде якщо не перша, то точно і не друга посада в цій країні. Тому зрозуміло це переживання Порошенка: хто там буде і чому він не хоче знімати Муженка. А вони тим намагаються просто користуватися. Я не думаю, що вони претендують на цю посаду. Але тим не менше, для політичного торгу, для політичної гри взяли саме цю посаду. Плюс, події, які розвиваються в країні, вони цьому посприяли. Дійсно не перший склад. Там можна шукати і розслідувати, тому вони вибрали точку для удару саме Муженка.

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Чи впливає вся ця історія з фактичною безкарністю після вибухів на кількох складах боєприпасів на рейтинги президента?

— Ні, я не думаю, що воно сильно по ньому б'є. Хоча зрозуміло, що буде якась критична точка в певний момент, яка взагалі його рейтинг може переломити. Тому тут цього треба остерігатися. Хоча зрозуміло, що один одному ці вибухи на складах не відповідають і не є симетричними. Але щодо загальних настроїв, щодо того, як це буде впливати на його рейтинг, зрозуміло, що певний інколи навіть непрямий вплив є. Тому що все ж таки його зона відповідальності це армія. І те чим він дуже пишається, те що він представляє західним партнерам, тому зрозуміло, що це впливає. Але в той же час завжди можна використовувати реальне розслідування і реальне покарання винних на місцях. Тому зрозуміло, що поле для політичного маневру є. Але скажімо так, поки що він зайняв дуже гарну позицію, тому що він використовує позитивні моменти армії і на цьому створює піар, але завжди дистанціюється від негативних.

Що ще крім відставки Муженка може стати гострим через конфлікт БПП і "Народного фронту"?

— Їх цікавить виключно одне питання: відставка Авакова. Все решта — вторинне.

Що може захитати крісло під Аваковим?

— Воно вже хитається. Те що обшуки проводяться у заступників, це зрозуміло, що президент його хоче замінити. "Народний фронт" це розуміє, але для них це по суті головний бастіон їхньої політичної конструкції в коаліції. Тобто вони без нього не зможуть втриматися як партія. Вони без нього не зможуть втриматися як партнер по коаліції. Тому зрозуміло, що вони просто розпадуться на маленькі політичні групи і момент політичного торгу зменшиться разів в десять. Тому вони цього бояться і плюс без компонента лідерів партії. Тому вони за це будуть триматися. Я думаю, що практично до останнього. Хоча якщо відійти від міфологічності та символізму, "Народний фронт" міг би переглянути рокіровку своїх кандидатур і запропонувати когось іншого. Наприклад, того ж Арсенія Яценюка, заміну Олександра Турчинова. Турчинова — на міністерство, а на місце Турчинова знову ж Яценюка, або будь-кого іншого. Але наразі вони зайшли в глухий політичний кут, де конфлікт засліплює очі та дуже часто цілі, які були поставлені у них на початку, заважають їм рухатися вперед. Причому обом — і одній, і другій стороні конфлікту.

Свое мнение о том, как можно оценить нынешнюю работу руководства ВСУ, выразили также слушатели Голоса Столицы.

Олег, Київ: Що стосується начальника Генштабу, тут треба провести серйозне розслідування. Цим треба щоб зайнялися фахівці. А от точно треба гнати верховного головнокомандувача, тобто президента. Тут навіть розбиратися не треба. Тому що за все, що коїться в державі, персональну відповідальність несе президент.

Юрій, Київ: Це звичайна гра режиму паразитів, дилетантів, зрадників та різних цих персонажів. Згадаємо Віктора Ющенка: перестановка, перекидання того сюди, а того туди. А справжню оцінку, я думаю, рано чи пізно — скоріше за все рано — дасть народний трибунал. Я думаю, там багато питань зібралося для того, щоб винести їм справедливий вирок.

К слову, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если во взрыве на складе боеприпасов под Винницей и применялся беспилотник, то он был запущен с украинской территории. А военный эксперт Сергей Ковтун прокомментировал, что многие склады с боеприпасами до сих пор охраняет ВОХР, а давно уже пора подобные стратегические объекты перевести под охрану ВСУ или Нацгвардии.