Отчет по взрывам в Калиновке: почему виновных не найдут и не накажут

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Эхо взрывов в Калиновке продолжает будоражить страну. На этот раз – политически.

Первые лица не пришли

На среду, 4 октября, назначили заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности – рассмотреть взрывы на складах боеприпасов в Калиновке. Председатель комитета Сергей Пашинский рассказал, что приглашали министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба Виктора Муженко – заслушать их позиции о случившемся. Но ни первый, ни второй не явились. Вместо них отчет держали замминистра обороны Игорь Павловский и замглавы Генштаба Сергей Бессараб.

Пашинский также заявил, что Генштаб не выполнил ни одного из предоставленных ему ранее поручений для охраны и сохранения складов боеприпасов.

"Только в этом году Калиновку проверяли трижды: один раз комиссия Администрации Президента и два раза совместная комиссия Минобороны и Генштаба. Около 50 человек неоднократно выезжали в Калиновку, что-то подписывали. Это при том, что охраны фактической в Калиновке не было вообще. Потому что своей директивой 2017 года начальник Генерального штаба снял охрану со складов и арсеналов. Есть такая директива", – сказал глава комитета.

"Взрывы произошли внутри склада"

Игорь Павловский заявил, что арсенал с оружием в Калиновке несколько лет назад был в списке на сокращение, поэтому получал финансирование в недостаточном объеме, что и помешало выполнить ряд основных мер безопасности в предыдущие годы.

"Калиновка, кстати, в плане ВСУ, которая находится вблизи Винницы, и ряд арсеналов вообще до 2016 года или 2015 года подлежали сокращению. Поэтому работы за 2015-й, 2014-й и так далее, их сейчас обсуждать (нет смысла, — ред.), когда не тратились средства, ибо арсеналы, которые находились вблизи населенных пунктов, подлежали сокращению, туда не выделяли (средства, — ред.)", — сказал замминистра.

Также он сообщил, что на начало 2017 года общий объем недофинансирования по содержанию боезапаса составлял 552,2 млн. – "что в свою очередь не позволило выполнить ряд основных мер в предыдущие годы, а именно — дооборудовать периметры, восстановить хранилища, пожарные депо".

На заседании комитета выступил также директор киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. По его словам, взрывы в Калиновке произошли внутри склада с боеприпасами, а не из-за внешних факторов.

"Мы понимаем, что взрывы произошли внутри складов. Было два мощных взрыва. Один — это открытое хранилище, где лежали "Тюльпаны", они были складированы, и второй — это бункер с "Ураганами". Он извне никакой возможности инициировать взрыв не мог, он полностью закрыт, бетонный, там была ракетная база, это хранилища с бетонными дверями шириной в метр. Туда извне попасть ничего не могло. Тем более, ни одного оснащенного боеприпаса там не было", – отметил Рувин.

Он добавил, что на данный момент рассматривается две причины возгорания на складе с боеприпасами в Калиновке, но какие именно, не назвал.

На складах сгорело больше, чем израсходовали в АТО

В целом снаряды в Калиновке хранили небрежно, заявил Рувин. Он привел аналогию: сравнил ситуацию с безопасностью на складах под Винницей и в Балаклее Харьковской области.

"Если сравнивать по организации хранения, обеспечении пожарной безопасности и охраны сигнализацией, то Балаклея – это "Мерседес", а Калиновка – это "горбатый Запорожец". Нет там ни видео, ни охранной сигнализации, которая является стандартной в ВС, ни подходов, ни мест охраны, так как и обеспечения охраны периметра складов", – сказал Рувин.

А секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, народный депутат Иван Винник привел характерные цифры.

"С начала антитеррористической операции мы в зону АТО вывезли 24 тыс. тонн (боеприпасов, – ред.), а сожгли на складах уже более 130 тыс. тонн. Это очень интересная статистика", – сказал парламентарий.

После услышанного комитет обратился к президенту Порошенко с просьбой уволить начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

"Согласно Конституции и законов Украины о Вооруженных силах Украины и Генеральном штабе, обратиться к Президенту Украины относительно увольнения начальника Генерального штаба за систематические недостатки в этой роботе… И второе — обратиться к министру обороны о (есть еще один человек, который несет персональную ответственность — руководитель ВСП (Военной службы правопорядка — ред.) увольнении руководителя ВСП, который не обеспечил надлежащую охрану", — отметил Сергей Пашинский, объясняя суть принятого решения.

Ответственности – ноль, зато обострилась внутривидовая борьба

Политолог Андрей Золотарев не верит, что найдут и назовут реально виновного в ситуации со взрывами в Калиновке. По его словам, в лучшем случае найдут стрелочника, козла отпущения.

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"Что-то, а такое понятие как "ответственность" – не только политическая, но и элементарно моральная, человеческая ответственность за свои действия – это чувство абсолютно не свойственное нынешней власти. Соответственно, гораздо проще искать "руку Кремля", "руку Путина", которая дотянулась до всех складов, фантазировать про космические аппараты – Муженко заявил, что они появлялись над Калиновкой… Нежели признаться в собственной безалаберности, коррупции и некомпетентности и неспособности управлять", – заявил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Он напомнил, что в результате взрывов на воздух ушло более тысячи вагонов боеприпасов – "количество превышает количество того, что было израсходовано за 3 года боевых действий в Донбассе".

"Понятно, что в этой ситуации кто-то должен ответить. Ответят, как всегда, стрелочники. Уже были попытки разыграть эту карту во внутривидовой борьбе – мы видели наезды "Народного фронта" на Муженко, но Порошенко, который прекрасно понимает, что сдать эти фигуру может оказаться для него чреватым, поскольку эта внутривидовая борьба обостряется. Именно поэтому, в силу политической целесообразности, никто, скорее всего, кто должен ответить… Потому что в любой другой стране за такую серию взрывов на складах, по злому ли умыслу или разгильдяйству, ответил бы министр обороны и начальник Генштаба – лицо, которое отвечает за обеспечение вооруженных сил всем необходимым. По логике вещей так и должно было произойти – но это не об Украине", – сообщил политолог.

А призывы со стороны членов "Народного фронта" уволить Муженко он назвал "внутривидовой борьбой".

"Это не проявление принципиальной позиции, не стремление вывести на чистую воду. Это проявление внутривидовой борьбы, политической конкуренции внутри картельной партии власти", – подытожил Золотарев.