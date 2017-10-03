Погребинский о природе глубокого кризиса отношений Аваков - Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Между президентом Порошенко и министром внутренних дел Аваковым – затяжной, многолетний конфликт. Об этом заявил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко. По его словам, разногласия существуют с 2014 года, а их причина – разные подходы к вопросам обеспечения безопасности и проведения расследований в стране.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках. "Народный фронт", и я лично, и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент. Мы уже видели предыдущего президента…, у него был полный контроль над всеми силовыми структурами в стране, и вы помните, к чему это привело", — сказал депутат в эфире телеканала ICTV.

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По мнению Геращенко, на данный момент в стране соблюдается "баланс власти". Он также добавил, что конфликт существует с первого дня избрания нынешнего президента Украины.

А несколькими днями ранее, после пожара и взрывов на военном арсенале в Калиновке Винницкой области Геращенко предложил отправить в отставку начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, которого называют близким к президенту человеком.

Почему "Народный фронт" пошел в атаку на своего партнера по коалиции, какие истинные мотивы за этим стоят и чем ответит президент: свое мнение в интервью РИА Новости Украина высказал политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Раньше конфликт между БПП и "Народным фронтом", Порошенко и Аваковым не выносили в публичную плоскость? Почему это произошло сейчас?

– Это происходит на фоне попыток выяснения, как они – будут объединяться, не будут. Заявление Геращенко говорит о том, что Аваков ищет более сильную позицию. Не очень понятно, возможно, у него есть какие-то другие планы, не связанные с тем, чтобы объединяться. И он дает понять Порошенко, что "я вообще не большой сторонник объединения".

А Порошенко, думаю, заинтересован. Не столько потому, что это будет усиливать его позицию – вряд ли, он это понимает, сколько потому, что оставлять их ("Народный фронт") в стороне – значит иметь врага, который неизвестно с кем объединиться, у них есть ресурсы по всей страны. И Порошенко дешевле поделиться некоторыми местами в списке, взять ключевые фигуры, чем их выталкивать фактически в оппозицию. Не говоря уже о том, что они заинтересован в проведении в парламенте законопроектов, которые ему нужны. Для этого нужна дружба.

А Аваков ему угрожает, шантажирует его тем, что у нас дружбы не получается. Мы не знаем, чего он может от него хотеть, но во всяком случае сегодня он демонстрирует позицию шантажиста: "У нас давно были плохие отношения, у нас давно разногласия, мы еще подумаем, поддерживать тебя или нет". В таком духе. Во всяком случае, это демонстрация силы со стороны Авакова.

А может ли здесь играть роль внешний фактор? Порошенко к чему-то принуждают, а Аваков – против?

– Я вообще не думаю, что у Авакова есть какая-то идеологическая позиция. Мне кажется, что его действия мотивированы исключительно личным интересом.

Я думаю, что для него сейчас важнее всего сохранение своей позиции министра. Он заинтересован в том, чтобы сохранить эту позиции или какую-нибудь не менее сильную после выборов.

Какие у него планы, сейчас трудно сказать, но похоже, это противостояние и шантаж выливаются в публичную плоскость в связи с приближением избирательного цикла.

То есть борьба за власть, не личные мотивы?

– Это и есть личные мотивы. Я считаю, что Аваков мотивирован исключительно личными мотивами.

Сейчас идет процесс сборки всех, кто против Порошенко. Тут есть и игра Саакашвили, и игра Тимошенко – каждый играет свою роль, но они все против Порошенко. Тут и Коломойский с Онищенко – все это вместе демонстрация того, что формируется какая-то пусть и рыхлая, но коалиция против Порошенко. И в этой ситуации Аваков как сильная фигура, которая контролирует огромное количество людей с оружием, выдвигает какой-то ультиматум.

Мы не знаем, на предмет чего, но понимаем, что выход в публичную плоскость говорит о том, что у него – отдельная от Порошенко позиция. И он вообще может сыграть против него.

Каков на ваш взгляд самый вероятный сценарий дальнейших событий? Ответил ли президент?

– Нет, никакого ответа президента не будет. Я думаю, что он заинтересован сохранить статус-кво по крайней мере до конца года. Для того чтобы получить обещанные деньги от Международного валютного фонда, поскольку следующий год – особо тяжелый.

Нужны большие выплаты по долгам, и мы можем встретиться с ситуацией, когда просто не будет возможности выплатить пенсии и зарплаты бюджетникам. Порошенко важно не провалить это в начале собственного избирательного цикла. И в этом смысле устроить войну Порошенко не выгодно, и именно этим пользуется Аваков, для того чтобы что-то такое получить.

Я думаю, что возможно это связано с их войной против руководства Минобороны и Муженко в частности.