Корнейчук: есть шесть причин войны между Порошенко и Аваковым

РИА Новости Украина

Депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире "Свобода слова" заявил, что между президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым существует давний конфликт. Также Геращенко обвинил Порошенко в попытках сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках. "Народный фронт" и я лично, и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент. Мы уже видели предыдущего президента Виктора Януковича – у него был полный контроль над силовыми структурами в стране, и вы помните, к чему это привело", – заявил Геращенко.

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По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, глава МВД Арсен Аваков устами Геращенко прямо обвинил Порошенко в желании узурпировать власть в стране с 2014 года. Это уже второе громкое обвинение. Предыдущее было о вине Порошенко и его генералов во взрывах военных складов в Калиновке.

"Итак, глава МВД Аваков устами своего нардепа Геращенко прямо обвинил Порошенко в желании узурпировать власть в стране с 2014 года, забрав себе под контроль все силовые органы. Это уже второе громкое обвинение группы Турчинова-Авакова в сторону Порошенко. Предыдущее было о вине Порошенко и его генералов во взрывах военных складов в Калиновке", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Корнейчук выделяет шесть причин осеннего обострения войны между Банковой и группой Авакова. Одна из них — грядет переформатирование Кабмина.

"Первое — грядет переформатирование Кабмина и группе Авакова-Турчинова необходимо сохранить свои "жирные" квоты, гарантирующие власть и денежные потоки. От МВД до Минтранса. Напомним, что летом Порошенко лишил Турчинова-Авакова денежных потоков с Госпогранслужбы и "Укроборонпрома", устроив там "зачистки" их людей. Второе — Банковая уже подготовила уголовные дела против Турчинова, Авакова и их ближайшего окружения. Поэтому необходимо начать атаку первыми", — продолжает Корнейчук.

Третья причина, пишет политический аналитик, Порошенко четко дал понять, что планируемых группой Турчинова-Авакова изменений в Конституцию, ограничивающих полномочия президента, не будет.

"Четвертое — "Народный фронт" пытается выторговать себе еще "бонусов" за поддержку закона о реинтеграции Донбасса, который так нужен Порошенко, чтобы выполнить указания США. Пятое — мы видим определенное возрождение совместной игры ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовой), направленной на подготовку к досрочным парламентским выборам, если поступит указание из Вашингтона Шестое — Аваков (с помощью Турчинова) начинает собственную игру, как потенциальный кандидат в президенты или премьеры, выгодный американцам и русским. Для этого начинает строить образ конструктивного, лояльного к России и США, а также оппозиционного конкретно Порошенко политика", — резюмирует Корнейчук.