Взрывы в Калиновке. Обнародованы данные экспертизы

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КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Взрывы на складах в Калиновке Винницкой области начались непосредственно в помещении склада, заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

"Мы думаем, что взрывы были внутри складов, и их было несколько", — сообщил Рувин.

По его словам, после проведенной экспертизы установлено, что один взрыв произошел в хранилище, где лежали "тюльпаны" (240-мм минометы), и во втором бункере, где размещены реактивные системы залпового огня "Ураган", сообщает Hromadske.

В бункере были бетонные двери шириной метр, и "никто извне туда зайти не мог", добавил Рувин.

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В настоящее время следователи продолжают осмотр складов для установления окончательных причин взрывов.

На складах в Калиновке 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".