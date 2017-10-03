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    Политика

    Аваков опроверг конфликт с Порошенко

    Тема:

    Конфликт Авакова и Порошенко: кто кого? (10)

    (обновлено: )10403
    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, у него с Петром Порошенко возникают рабочие дискуссии, которые имеют абсолютно дружеский характер.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у него нет конфликта с президентом Петром Порошенко, передают "Украинские новости".

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
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    "У нас нет конфликта с президентом", – заявил он.

    По его словам, у него с Порошенко возникают рабочие дискуссии, которые имеют абсолютно дружеский характер.

    Накануне народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что между Аваковым и Порошенко существует конфликт с первого дня избрания последнего президентом.

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    Он отметил, что конфликт заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения уголовных расследований.

    По мнению Геращенко, Аваков обеспечивает баланс власти в стране и обеспечит "недопущение тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением".

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