Аваков опроверг конфликт с Порошенко

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у него нет конфликта с президентом Петром Порошенко, передают "Украинские новости".

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"У нас нет конфликта с президентом", – заявил он.

По его словам, у него с Порошенко возникают рабочие дискуссии, которые имеют абсолютно дружеский характер.

Накануне народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что между Аваковым и Порошенко существует конфликт с первого дня избрания последнего президентом.

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Он отметил, что конфликт заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения уголовных расследований.

По мнению Геращенко, Аваков обеспечивает баланс власти в стране и обеспечит "недопущение тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением".