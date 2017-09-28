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    Интервью

    Бортник: открытой войны между Аваковым и Порошенко не будет. Пока

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (95)

    (обновлено: )13101
    По мнению политолога Руслана Бортника, нападки людей из окружения главы МВД на президента Порошенко – ни что иное, как защитная реакция на давление, оказывающееся на Арсена Авакова со стороны команды президента.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Советник главы МВД Украины Антон Геращенко предложил уволить главу Генштаба вооруженных сил Виктора Муженко и его заместителя после пожара на складах боеприпасов в Винницкой области. Геращенко уверен, что пожар на складах стал возможен благодаря "халатности, безалаберности и безнаказанности высшего военного руководства". 

    По его мнению, руководство Генштаба не смогло сделать выводы из предыдущих случаев возникновения пожаров на складах боеприпасов, чтобы не допустить повторения подобного.

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    "Если верховный главнокомандующий (Порошенко — Ред.) продолжит делать вид, что ничего не происходит после взрывов складов в Сватово, Балаклее и Калиновке, и не делать кадровых выводов на самом верху, то это преступно по отношению к безопасности нашей страны", – заявил советник Арсена Авакова.

    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политика Руслан Бортник считает, что нападки на президента ни что иное, как защитная реакция на давление, которое оказывается на Арсена Авакова: на проверку его деклараций, ситуацию вокруг первого замначальника Нацполиции Вадима Трояна и так далее. 

    "Это попытка показать, что, извините, но у вас тоже рыльце в пушку и грешков хватает. И мы тоже можем вас этим информационно дискредитировать. Говорить сегодня о какой-то войне между Аваковым и Порошенко не приходится – в действительности идет борьба этих бульдогов под ковром, но она находится не в острой, а в хронической фазе", – сказал Бортник РИА Новости Украина.

    Как пояснил политолог, фигура Муженко – очень токсична для правых, патриотических кругов – его обвиняют и в событиях под Иловайском, и в во многом другом.

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    "Поэтому его удобно атаковать, и именно поэтому выбрана эта фигура. Но то, что это заявление сделал Геращенко, о которым в любой момент можно сказать, что это "самодеятельность, эмоциональное заявление"… Я думаю, что все это отображает серьезный уровень напряжения в команде Авакова и недовольства командой президента, но до открытой войны еще далеко", – полагает Бортник.

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