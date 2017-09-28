Бортник: открытой войны между Аваковым и Порошенко не будет. Пока

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко предложил уволить главу Генштаба вооруженных сил Виктора Муженко и его заместителя после пожара на складах боеприпасов в Винницкой области. Геращенко уверен, что пожар на складах стал возможен благодаря "халатности, безалаберности и безнаказанности высшего военного руководства".

По его мнению, руководство Генштаба не смогло сделать выводы из предыдущих случаев возникновения пожаров на складах боеприпасов, чтобы не допустить повторения подобного.

"Если верховный главнокомандующий (Порошенко — Ред.) продолжит делать вид, что ничего не происходит после взрывов складов в Сватово, Балаклее и Калиновке, и не делать кадровых выводов на самом верху, то это преступно по отношению к безопасности нашей страны", – заявил советник Арсена Авакова.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политика Руслан Бортник считает, что нападки на президента ни что иное, как защитная реакция на давление, которое оказывается на Арсена Авакова: на проверку его деклараций, ситуацию вокруг первого замначальника Нацполиции Вадима Трояна и так далее.

"Это попытка показать, что, извините, но у вас тоже рыльце в пушку и грешков хватает. И мы тоже можем вас этим информационно дискредитировать. Говорить сегодня о какой-то войне между Аваковым и Порошенко не приходится – в действительности идет борьба этих бульдогов под ковром, но она находится не в острой, а в хронической фазе", – сказал Бортник РИА Новости Украина.

Как пояснил политолог, фигура Муженко – очень токсична для правых, патриотических кругов – его обвиняют и в событиях под Иловайском, и в во многом другом.

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"Поэтому его удобно атаковать, и именно поэтому выбрана эта фигура. Но то, что это заявление сделал Геращенко, о которым в любой момент можно сказать, что это "самодеятельность, эмоциональное заявление"… Я думаю, что все это отображает серьезный уровень напряжения в команде Авакова и недовольства командой президента, но до открытой войны еще далеко", – полагает Бортник.