Соцсети о "выносе козла" в Раде: высокие отношения, конечно

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Неспокойной и весьма насыщенной выдалась прошлая пленарная неделя для депутатов. И законов скандальных принято немало, и все это не смотря на привычные под куполом потасовки и менее обыденные ароматизаторы дымовых шашек. За чередой всех этих событий едва не потерялось еще одно весьма примечательное парламентское событие, главным персонажем которого стала небезызвестная жена генпрокурора Ирина Луценко.

Нардеп от БПП, она же представитель президента в Раде Ирина Луценко, в ходе парламентских стычек весьма нестандартно призвала коллегу по фракции Олега Недаву вынести внефракционного нардепа Юрия Левченко из зала: "Олег, вынеси козла! Олег! Недава! Вынеси козла!". Благодаря этим фразам мадам Луценко тот же час стала новой "звездой" соцсетей. Не растерялся супруг нардепа Юрий Луценко, ставший на защиту жены и заявивший в одном из комментариев на Facebook: "Моя жена — настоящая. В словах обходится без пиарщиков, на лице — без хирургов". Что же пишут украинцы об этом инциденте в соцсетях?

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook