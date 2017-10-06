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    Политика

    Стало известно, кто зажег шашку в Раде

    (обновлено: )22021
    В кулуары Рады бросили дымовую шашку
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. В сессионный зал Верховной Рады забросили дымовую шашку. Через некоторое время внефракционный нардеп Юрий Левченко заявил, что это его поступок.

    Скриншот с видео
    Дымовая шашка в Раде

    "Я официально заявляю с трибуны ВР и беру на себя ответственность, ту дымовую шашку зажег я, и я считаю, что я сделал правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи, чтобы вы не нарушали присягу, чтобы вы все не издевались над украинским народом. Поэтому да, я ту шашку зажег, и зажгу еще много раз, чтобы не было этих предателей здесь", — сказал Левченко.

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