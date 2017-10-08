Луценко прокомментировал призыв жены "вынести козла"

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вступился за супругу, народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Ирину, которую раскритиковала журналист Марина Данилюк-Ярмолаева.

Жена генпрокурора в ходе потасовок в Верховной Раде кричала депутату от БПП Олегу Недаве, чтобы он "вынес козла", имея в виду коллегу по парламенту от "Свободы" Юрия Левченко.

Данилюк-Ярмолаева разместила пост, в котором отметила, что нардеп должна "тщательно фильтровать комментарии", и упрекнула ее в несдержанности.

Marina Daniluk-Yarmolaeva/Facebook, 8 октября 2017

Позже генпрокурор вступился за супругу, оставив комментарий под сообщением журналистки: "1. Янукович не имеет монополии ни на одно украинское слово. 2. Люблю политиков, которые искренны в действиях и высказываниях. 3. Моя жена — настоящая. В словах обходится без пиарщиков, на лице — без хирургов".

Комментарий Юрия Луценко/Facebook

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В пятницу во время рассмотрения законопроектов по Донбассу кто-то из депутатов бросил дымовую шашку в президиум Рады. Депутат Владимир Арьев заявил, что шашку бросил депутат от "Самопомичи" Семен Семенченко. Заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук быстро отреагировал на инцидент и вынес дымящуюся шашку из зала, затем ее потушили спасатели. Инцидент произошел во время рассмотрения законопроекта о продлении на год действия особого статуса для Донбасса, против которого выступает "Свобода". Позже депутат от "Свободы" Юрий Левченко заявил, что шашку бросил он.

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Парламент Украины в пятницу принял в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом принял документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.