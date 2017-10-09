Новый тренд: политики объединяются, чтобы захватить улицу и митинговать

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Ряд партий и общественных организаций объявили о намерении провести 17 октября ненасильственную (это подчеркивается) акцию у стен Верховной Рады в Киеве и во всех областных центрах с целью "заставить власть выполнять свои обещания".

Соответствующий меморандум подписали партии "Свобода", "Национальный корпус", "Демократический альянс", "Самопомич", "Рух новых сил Михаила Саакашвили", общественное движение "Честно" и другие. Пописали меморандум также отдельные нардепы, в том числе Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Владимир Парасюк… (и другие).

Меморандум содержит три требования, которые выдвинут протестующие: введение пропорциональной системы с открытыми списками на выборах в парламент, отмена депутатской неприкосновенности, создание независимого антикоррупционного суда.

Отметим, это те самые требования, которые провозглашает теперь экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своих странствиях по городам Украины.

"Для достижения трех вышеупомянутых целей инициируем всеукраинскую НЕНАСИЛЬСТВЕННУЮ (так выделено в тексте — Ред.) акцию, которая состоится 17 октября 2017 года на Конституционной площади в Киеве и во всех областных центрах Украины. Наша цель — путем мирного протеста в рамках действующего законодательства вынудить парлмент выполнить собственные предвыборные обещания и международные обязательства Украины", — указано в меморандуме.

Без гранат и покрышек

Организаторам приходится усиленно подчеркивать, что акция будет носить именно ненасильственный характер и что все будет "в рамках закона": ведь среди подписантов-организаторов — партия "Свобода", а все помнят, что протесты "свободовцев" у стен парламента 31 августа 2015 года закончились гибелью четырех нацгвардейцев.

Однако инициаторы уверяют: никаких инцидентов сами они не планируют, и если будут какие-то провокации — то "они выгодны власти".

Кстати, на пленарной неделе, которая начнется 17 октября, будет вынесен на второе чтение вызывающий жаркие споры законопроек о реинтеграции Донбасса.

Похоже, власти не очень склонны верить в миролюбие участников очередной "октябрьской революции" и заранее предпринимают некоторые меры.

Принимавший участие в пресс-конференции бывший заместитель Генпрокурора Украины и представитель партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" Давид Сакварелидзе сообщил, что сейчас "СБУ бегает по всем профилактикам Киева и запрещает продавать и иметь в наличии покрышки, это происходит уже неделю".

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Снова "узурпация"?

Но почему именно такие три требования? Представитель движения "Честно" Николай Выговский подчеркнул, что в стране "действует избирательная система, введенная в 2011 году в интересах режима Януковича".

"Сейчас продолжает действовать эта позорная избирательная система, и отменить ее обещали и президент Украины в своих предвыборных обещаниях, так и большая часть парламентских фракций, подписавших коалиционное соглашение", — сказал Выговский.

С этим согласился нардеп Сергей Лещенко, заявивший, что последние события в Раде только подтверждают, что сознательные… даже не ошибки, а сознательные манипуляции и пренебрежение своими собственными обещаниями со стороны президента Порошенко — они производятся сейчас в наиболее отвратительных формах фактической узурпации власти и попыток проталкивать через парламент те решения, которые не в компетенции президента и которые противоречат украинским национальным интересам".

Лещенко напомнил, что отменить "мажоритарку" и ввести открытые списки Петр Порошенко обещал в своей программе, когда шел на выборы, это записано и в коалиционном соглашении. Однако, по мнению нардепа, нынешний парламент уже не сможет сделать этого без давления улицы.

"Потому что все мажоритарщики, получившие в результате распределения бюджетных средств субвенции на округа, уже готовятся к выборам именно по мажоритарной системе", — заявил Лещенко.

Напомним, что в "узурпации власти" майданщики обвиняли Виктора Януковича. В результате "евромайдана" и последовавших за ним досрочных выборов в президентском кресле оказался Петр Порошенко, который теперь получает свою порцию обвинений… от тех же лиц.

Коррупция и неприкосновенность

Необходимо довести до логического завершения тему антикоррупционного суда, заявил активист Автомайдана Алексей Гриценко. По его словам, без этого не преодолеть коррупцию в высших эшелонах власти.

Антикоррупционное бюро проводит громкие задержания, вручает подозрения, но эти дела не доходят до суда. По мнению активиста, причина в том, что "НАБУ обращается и работает с одним Соломенским судом Киева, в котором, к сожалению, работают те самые судьи, которые были набраны, которые работали при старой системе, с которой сейчас необходимо бороться".

О депутатской неприкосновенности говорил экс-нардеп Игорь Фирсов, напомнивший, что отменить ее обещают все и все время, но — "до сих пор топчемся на месте". В результате в парламент стремится попасть "всякий сброд"…

По словам Лещенко, депутатская неприкосновенность сама по себе "поднимает стоимость мандата в разы, тем более, сейчас", — Он предположил, что по этой причине на будущих выборах "выстроится еще большая очередь в округах".

Что касается проблемы создания антикоррупционного суда, то, по мнению нардепа, Порошенко сейчас просто "переобулся в воздухе" и, предвидя выводы Венецианской комиссии, тоже ратует за создание такого суда, но — "уже по своему сценарию".

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Лещенко также отметил, что голоса в парламенте за выполнение трех требований найдутся в том случае, если депутаты будут ощущать давление улицы, тогда парламентарии начинают себя вести "гораздо более демократично".

И давление будет вполне ощутимым, пообещал Сакварелидзе. По его словам, акция 17 октября будет "неожиданно для власти многолюдной".