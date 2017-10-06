Рада в дыму, шашки наголо! Соцсети отреагировали на скандал в Раде

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Давненько под куполом Верховной Рады не было столь жарко, а местами — даже дымно. В зал парламента во время рассмотрения скандального законопроекта о реинтеграции Донбасса бросили дымовую шашку. Не растерялся нардеп Андрей Тетерук: схватил шашку и вынес ее из сессионного зала. Позже депутат Владимир Арьев сообщил На своей странице в Facebook, что шашка была военной, и в закрытых помещениях ее применять нельзя. А вот оветственность за этот поступок взял на себя нардеп Юрий Левченко.

"Я официально заявляю с трибуны ВР и беру на себя ответственность, ту дымовую шашку зажег я, и я считаю, что я сделал правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи, чтобы вы не нарушали присягу, чтобы вы все не издевались над украинским народом. Поэтому да, я ту шашку зажег, и зажгу еще много раз, чтобы не было этих предателей здесь", — сказал Левченко.

В соцсетях парламентская дымовая шашка вызвала настоящий ажиотаж: "В 2010 дымовую шашку зажег Парубий, в 2017 Левченко пока в 2024 должен это сделать Вакарчук"; "Сегодня в Раду на экскурсию привели группу детей. Привели как раз в день рассмотрения скандальных, вызывающих физические столкновения, законов. Привели, точно зная, что подвергают опасности. В этом примере вся ваша суть — тупость, неадекватность и слабоумие, в каждом действии и в каждом событии". "Дымовая шашка в сессионном зале Рады – интересное решение. Пусть сидят в противогазах. От них так меньше вони", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook