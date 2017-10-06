"Могла быть трагедия". Использованная в Раде шашка оказалась боевой

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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Брошенная в пятницу в Верховной Раде дымовая шашка оказалась военной, которую нельзя применять в закрытых помещениях. Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщил нардеп от БПП Владимир Арьев.

"Это была военная шашка, которую ни в коем случае нельзя использовать в закрытых помещениях. Если бы Тетерук (нардеп от партии "Народный фронт" — ред.) не выбросил ее из зала, то это могло бы привести к трагедии, особенно учитывая то, что на балконе в это время на экскурсии были дети", — подчеркнул он.

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Также депутат отметил "молниеносную реакцию" нардепа Андрея Тетерука, который быстро вынес из зала брошенную дымовую шашку.

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Напомним, в пятницу в сессионном зале Верховной Рады зажгли дымовую шашку. Через некоторое время внефракционный нардеп Юрий Левченко заявил, что это его поступок.