"Я бы сжег этот парламент": Левченко объяснил, зачем он бросил дымовую шашку

"Я официально заявляю с трибуны ВР и беру на себя ответственность, ту дымовую шашку зажег я, и я считаю, что я сделал правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи, чтобы вы не нарушали присягу, чтобы вы все не издевались над украинским народом. Поэтому да, я ту шашку зажег, и зажгу еще много раз, чтобы не было этих предателей здесь", — сказал Левченко.

Ранее сообщалось, что в пятницу группа народных депутатов от БПП блокировали трибуну.