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    В кулуарах Рады зажгли дымовую шашку

    (обновлено: )16220
    Дымовая шашка в Раде
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. В кулуарах Верховной Рады, где в пятницу проходят голосования по реинтеграции Донбассу, нашли дымовую шашку. Об этом сообщили в эфире "112 Украина".

    "Во время рассмотрения второго из законопроектов, которые должны рассматривать об особом статусе Донбасса об особенностях самоуправления. Во время выступления Сергея Соболева из "Батькивщины" залетела в зал дымовая шашка. Она залетела вроде бы из дверей, ориентировочно с места, где сидит фракция "Самопомич". Кто забросил — не знаем", — сказал корреспондент.

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