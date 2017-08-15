Полиция открыла 14 уголовных дел по результатам проверок НАПК

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак заявила, что по результатам проверок агентства Национальная полиция открыла 14 уголовных производств.

"Мы обнаруживаем ряд правонарушений, которые становятся предметом открытия уголовных производств. По состоянию на сегодняшний день Нацполицией было возбуждено 14 уголовных производств. 38 административных протоколов были составлены НАПК за нарушение порядка предоставления и получения взноса в поддержку политической партии, 80 человек были привлечены к административной ответственности", — заявила она в ходе брифинга, который транслировал "112 Украина".

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Накануне сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины ведут почти 400 уголовных производств, из которых более 100 касаются коррупции на государственных предприятиях