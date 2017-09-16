НАПК - успех или обуза? Опрос депутатов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

НАБУ не выявило нарушений при премировании председателя НАПК Натальи Корчак и других членов агентства. Об этом сообщают в Бюро.

Также одно из кресел заместителей председателя НАПК вскоре перестанет быть вакантным. Кабинет министров объявил конкурс на должность, которую ранее занимал Руслан Радецкий. Документы для участия в конкурсе будут приниматься с 18 сентября по 2 октября.

Работу НАПК и продолжение истории с пересечением границы Михаилом Саакашвили, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

(текст публикуется на языке оригинала)

П’ятеро нардепів викликають до правоохоронців для проведення слідчих дій. Ви є в цьому списку. Чи знаєте ви, куди і хто вас викликає?

— Я не знаю, хто куди кого викликає. Ніяких мені документів не надходило, окрім цієї інформації, яка десь крутиться в інформаційному просторі. Але, я думаю, що треба точно розслідувати той злочин, який влада і СБУ, і прикордонники, і, можливо, ще не встановлені особи вчинили, коли спровокували людей на кроки крайньої потреби на пункті пропуску спочатку "Шеген", а перед цим "Краківець", а перед цим блокування поїзду, а перед тим залякування всіх вибухом. Тобто це абсолютно спровокована була низка подій, яка спрямована була на те, щоб залякувати людей. Це той злочин, який точно треба розслідувати і який став причиною того, що людей підштовхнули до крайніх дій в умовах крайньої потреби. Негідники, які точно вчинили злочин, причому серію цих злочинів поспіль, а сьогодні розповсюджують пропагандистські новини на всю країну, абсолютно фейкові речі стосовно якихось проривів кордону, якихось інших речей. Це точно треба розслідувати, і відповідні запити, звернення всі ті депутати, які були присутні, журналісти, які були присутні, вони це бачили. Це просто негідно взагалі тих службовців, які присягу давали на вірність Україні, які мали дотримуватись жорстко Конституції, законів України і так себе поводили з громадянами України, штовхали їх на такі обставини. Точно треба розслідувати в першу чергу.

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Ви будете співпрацювати зі слідчими?

— Ми до чого часу все робили максимально відкрито, публічно, відповідно до закону, тому що ми розуміємо, що коли відбувається така машина репресивна, яка тебе тисне, то єдиний є спосіб – робити все за законом і все публічно журналістами, відкрито говорити. Це єдиний спосіб, щоб потім протидіяти різним маніпуляціям, пропагандистським різним атакам. Тому в даному випадку ми будемо діяти точно так само, як передбачає закон, Конституція, публічно з журналістами, і ви будете свідками всіх цих протестів і подій, які відбуваються, тому що в іншому випадку на чорне будуть казати біле і на біле будуть казати чорне, і робити із законослухняного громадянина якогось страшного злочинця тощо.

Официальная страница Юрия Деревянко Юрий Деревянко. Архивное фото

Кабмін оголосив конкурс на посаду, яку обіймав Руслан Радецький. Наскільки він буде прозорим?

— Сьогодні є вибудувана диктаторська практично модель, вони до цього схильні. Тому коли ви говорите, чи буде орган в цій вертикалі працювати, ніколи він не буде працювати. Чи будуть там якісь технічні речі, які будуть пов’язані з тим, що оберуть того чи іншого з першої чи з другої спроби, це буде тривати в такий маніпулятивний спосіб, що начебто всі старались щось робити, але не виходить. Чому вони так роблять? Тому що якщо цей орган реально запрацює хоча б в півсили чи в 3\4 сили, то їм просто мало місця не буде. Але для того, щоб він не працював, для того, щоб не давати їм доступ до реєстру, для того, щоб не було можливості автоматичної декларації, для того, щоб не було там кворуму, вони розігрують цей цирк, призначаючи то одного неадекватного чиновника, який, бачите, не впорався зі своїми повноваженнями, то другого, то третього, то четвертого. Вони будуть саботувати цей процес, тому що їм не потрібно, щоб цей орган працював ефективно. От в чому суть. І поки є ця вертикаль, поки їхнє завдання сьогодні є не розбудова країни, а набивання своїх власних кишень, цей орган їм не потрібний, тому що він їм буде заважати в цьому процесі, і цей орган буде нищити їхню вертикаль, яку вони сьогодні вибудовують.

НАБУ дало офіційну відповідь з приводу преміювання голови НАЗК Корчак. Порушень не виявлено. Яка ваша думка?

— Я коли кажу про набивання кишені, я не говорю про пані Корчак. Я говорю про тих корупціонерів, які з "Роттердама плюс" та інших схем наживаються. Пані Корчак — це просто є питання аморальне, тому що там ніякого формального порушення немає, але вона аморальна, тому що ця людина нічого не зробила, вона підігрує владі, отримує по 200 тисяч гривень, що для сприйняття любого українця є повною неадекватністю. Якщо людина не показує результат, не робить свою роботу чесно, це просто аморальні вчинки. Формально там порушення закону немає. Але це просто величезна аморальність вчинку виписувати такі величезні премії, зарплати, при тому абсолютно саботуючи і блокуючи цю інституцію, яка мала бути взірцем по аналітиці і підготовці кримінальних справ, боротьбі з корупцією тощо. А зараз це виглядає як посміховисько, як просто чорна яма, чорна діра, куди ця інформація зливається, потрапляє, але ніякого результату цього немає. Але при цьому вони всі виписують по 200 тисяч, по 150 тисяч заробітних плат. Тому це дуже аморально, і таких людей треба гнати в шию.

Своим мнением относительно работы НАПК и премий членов агентства в эфире "ГС" поделился народный депутат от "Народного фронта", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

Украинское фото Леонид Емец. Архивное фото

Кабмін оголосив конкурс на посаду, яку обіймав Руслан Радецький. Наскільки він буде прозорим?

— Конкурс провести вдасться, єдине, що я не впевнений, що це вирішить всі проблеми роботи НАЗК, тому що очевидно, що там є над чим попрацювати законодавцю в частині виправлення тих помилок технічних, які були допущені під час формування тієї системи, яка сьогодні формує керівництво НАЗК. Знову ж таки, не лише законодавство тут треба пропрацювати, Кабміну також варто і, я думаю, правоохоронці мають дати відповідь щодо того, наскільки можливо було в рамках українського законодавства залучати компанію недержавну до розробки настільки важливого софту, а саме системи електронних декларацій, і хто має нести відповідальність за те, що було прийнято рішення до залучення приватної компанії. Тим паче, що ми знаємо, що сьогодні розслідується кримінальна справа щодо того, що гроші, виділені на розробку цього софту, були просто вкрадені, а софт був взятий у якихось студентів, і ми всі бачили, наскільки він сирий для використання.

Викликала дискусію заява НАБУ з приводу законності преміювання голови НАЗК…

— Очевидно, що після того, як НАБУ дослідило і не знайшло там ознак злочину, то говорити про те, що це було незаконно, ми вже не будемо, а з приводу того, чи можна було використовувати на преміювання, тут я абсолютно погоджуюсь з колегою Дерев’янком. Це в той час, коли вся країна кричить, що НАЗК не працює належним чином, виписувати собі премії, як мінімум, некоректно, навіть якщо ці гроші є на рахунках НАЗК. Більш того, я хотів провести аналогію з приватною компанією. Якщо компанія приватна, яка має заробляти гроші, не дає прибутку, то виписувати премії її керівництву – це недопустимо для цього ж керівництва. Його ж одразу поміняють власники компанії, а чому в державній структурі, якщо структура не забезпечує виконання тих обов’язків, які на неї покладено, вважає за можливе преміювати своє керівництво?

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Немає кворуму. Корчак так пише на своїй сторінці в соцмережі…

— Там був період, коли кворуму не було, але зараз, оскільки були присутні на робочих місцях 2\3 з членів НАЗК, то кворум у них є. Вони можуть виконувати покладені на них функції. Єдине, що один член НАЗК відсутній, тобто на інших лягає трошки більше роботи, але мови про те, що НАЗК заблоковане в своїй діяльності, на сьогодні немає. Це дуже просто перевірити: взяти кількість членів комісії і подивитись, скільки з них сьогодні обрано і відкрити закон, подивитись, що таке кворум. Щодо НАЗК тут дискусії бути не може.

Закони, які лежать в парламенті щодо діяльності НАЗК, будуть розглядатись? Яка ваша думка щодо заяви Олександри Дрік, що представники "Народного фронту" та БПП ставлять палки в колеса в ухваленні цих законопроектів.

— Хотілося б знати, яких конкретно законопроектів і що мається на увазі під палками в колеса, бо я вас офіційно запевняю, що жодної позиції "Народного фронту" щодо блокування законопроектів по НАЗК немає. Більш того, автором одного з цих законопроектів, я не знаю, про які конкретно говорить Олександра Дрік, але одним із авторів нового закону про систему роботи НАЗК є Павло Петренко і Мінюст, і саме він є представником "Народного фронту".

Це вона говорить про перезавантаження НАЗК…

— Так. Я про цей законопроект і говорю, про перезавантаження керівництва НАЗК. Павло Петренко є одним із ініціаторів, а він представляє "Народний фронт", тому "Народний фронт" не те, що не гальмує процес прийняття цих законів, навпаки, виступає ініціатором. Як тільки він з’явиться в сесійній залі, а це залежить від комітету, "Народний фронт" проголосує.

Коли це відбудеться?

— Для цього є процедура, яка достатньо чітко прописана регламентом. Після того, як законопроект у визначений законодавством термін буде розглянутий комітетом, він обов’язково потрапляє на розгляд парламенту і приймається рішення, і там, якщо процедура запущена, два тижні або тиждень, якщо за прискореною процедурою до другого читання, потім приймається в другому читанні або не приймається і законопроект стає законом.

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К слову, сама Наталья Корчак считает, что Нацагентство свои функции выполняет хорошо, и в будущем работа будет сосредоточена на институциональной перестройке. А эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров убежден, что НАПК необходимо переформатировать, никаких перспектив в деятельности этого органа нет.