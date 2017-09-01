НАПК настаивает на конфискации у "Свободы" более 2,3 млн грн

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подозревает националистическую партию "Свобода" в нарушениях при получении денежных взносов в ее поддержку и настаивает на конфискации 2,3 млн гривен, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что НАПК выявило у политической партии "Свобода" нарушений финансирования на более чем 2,3 млн гривен.

"Четвертого сентября в Дарницком районном суде Киева будет рассматриваться административное производство о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера политической партии "ВО "Свобода" на основании протокола, составленного уполномоченным лицом НАПК, относительно нарушения порядка получения взноса в поддержку политической партии. Общий размер взноса, подлежащего конфискации, составляет 2,3 миллиона гривен… НАПК настаивает на конфискации в "ВО "Свобода" более 2,3 миллиона гривен", — сообщили в пресс-службе.

По данным антикоррупционного бюро, обнаружены несоответствия между фамилиями лиц, осуществлявших денежные взносы, в отчете партии и в банковских выписках.

Согласно версии следствия, 11 платежей на общую сумму 2,3 млн гривен были внесены в течение ноября-декабря 2016 года в кассу банка главным бухгалтером "Свободы". Утверждается, что он получил через партийную кассу еще 26,1 тысячи гривен вкладов от физических лиц, что подтверждается приходным ордерам. Таким образом, бухгалтер нарушил установленный законом "О политических партиях на Украине" порядок получения взноса в поддержку партии, утверждают в НАПК.