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    Общество

    Редеют ряды антикоррупционеров. Член НАПК Радецкий ушел в отставку

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    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ (363)

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    Правительство удовлетворило заявление Руслана Радецкого об отставке. Ранее из Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции ушел Руслан Рябошапка.
    Вывеска НАПК
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), говорится в распоряжении, опубликованном Правительственным порталом.

    УНИАН
    Заместитель главы НАПК Руслан Радецкий

    "Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке", — сказано в тексте документа.

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    Напомним, 9 июня подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка, его место занял Александр Серегин.

    Ранее сообщалось, что полиция открыла 14 уголовных дел по результатам проверок НАПК. 

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