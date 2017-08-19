Редеют ряды антикоррупционеров. Член НАПК Радецкий ушел в отставку

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), говорится в распоряжении, опубликованном Правительственным порталом.

УНИАН Заместитель главы НАПК Руслан Радецкий

"Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке", — сказано в тексте документа.

Читайте также: Эксперт о проверках НАПК и эффекте от них

Напомним, 9 июня подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка, его место занял Александр Серегин.

Ранее сообщалось, что полиция открыла 14 уголовных дел по результатам проверок НАПК.