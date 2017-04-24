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    Ляшко назвал дело против себя "политическим заказом"

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    По словам лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, на руководителя САП Назара Холодницкого имеет прямое влияние президент Петр Порошенко, как и на генпрокурора Луценко, который в январе также возбудил против него уголовное дело.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что возбужденное против него дело о возможном незаконном обогащении — "политический заказ власти".

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    Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении Ляшко.

    "Возбуждение САП против меня уголовного производства — это чистый политический заказ власти. На руководителя САП Назара Холодницкого имеет прямое влияние президент Порошенко, как и на генпрокурора Луценко, который в январе также возбудил против меня уголовное дело", — написал Ляшко в понедельник на своей странице в Facebook.

    По его словам, во вторник он намерен пойти в антикоррупционное бюро и дать показание по этому "высосанному делу". Кроме того, Ляшко обвинил антикоррупционное бюро и прокуратуру в "пиаре за счет налогоплательщиков".

    "Я буду бороться, а вымышленные против меня обвинения рассыпятся! Но истинная цель заказчиков этих дел — не борьба с коррупцией, а политическая дискредитация меня лично и моей команды", — заявил он.

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