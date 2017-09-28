наверх
28.09.201705:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Савченко объяснила, почему не бьет Ляшко, когда тот ее оскорбляет

    (обновлено: )96
    Надежда Савченко заявила, что нее следит ни за самим Олегом Ляшко, ни за его высказываниями в свой адрес, а не бьет его, потому что он слабый.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что не обращает внимание на то, что о ней говорит лидер "Раликальной партии "Олег Ляшко. 

    facebook.com/aleksej.golobuckij
    В сети высмеяли работу Савченко в службе "Секс по телефону"

    Отвечая на вопрос телезрителя, почему Савченко не отвечает на оскорбления Ляшко, нардеп отметила: "Я сильная женщина, поэтому не бью слабых. Более того, я не слежу за Олегом Ляшко, а тем более, я не слежу за тем, что он обо мне говорит. Это все, что я пока могу об этом сказать. И пусть это будет на его совести. Как говорится, что "на чужой роток, а не накинешь платок". Поэтому я на это просто не обращаю внимания", — заявила Савченко в эфире телеканала ZIK.

    Читайте также: Нардеп-"радикал" Лозовой посвятил Савченко пост с сексуальным подтекстом

    Она также заявила, что такого понятия как "сепаратизм" в Донбассе нет, а врагом Украины является исключительно Россия. 

    Савченко также добавила, что дипломатия должна работать даже во время войны, "поэтому и надо говорить о прекращении огня, возвращении пленных и об окончании этой войны".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке. Эвакуация населения
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?