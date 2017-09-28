Савченко объяснила, почему не бьет Ляшко, когда тот ее оскорбляет

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что не обращает внимание на то, что о ней говорит лидер "Раликальной партии "Олег Ляшко.

Отвечая на вопрос телезрителя, почему Савченко не отвечает на оскорбления Ляшко, нардеп отметила: "Я сильная женщина, поэтому не бью слабых. Более того, я не слежу за Олегом Ляшко, а тем более, я не слежу за тем, что он обо мне говорит. Это все, что я пока могу об этом сказать. И пусть это будет на его совести. Как говорится, что "на чужой роток, а не накинешь платок". Поэтому я на это просто не обращаю внимания", — заявила Савченко в эфире телеканала ZIK.

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Она также заявила, что такого понятия как "сепаратизм" в Донбассе нет, а врагом Украины является исключительно Россия.

Савченко также добавила, что дипломатия должна работать даже во время войны, "поэтому и надо говорить о прекращении огня, возвращении пленных и об окончании этой войны".