Фракция Ляшко привела к власти людей, которые воруют и убивают - нардеп

"Радикальная партия" Олега Ляшко провела в парламент людей, которые воруют, а в местные совета — людей, которые убивают, заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Самый большой грех в политике делают как раз те политики, которые подкупают своим образом, тем, как они выглядят и что говорят. Но очень много людей, например, не знают, что господин Ляшко во времена Виктора Януковича лоббировался Администрацией президента. Эта фракция привела в парламент людей, которые воруют, а в местные советы — людей, которые убивают", — заявил Найем в эфире телеканала ZIK.

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Несмотря на это, отмечает депутат, люди продолжают голосовать за таких политиков, которые обвиняют в коррупции всех, кроме себя.

"Если господин Мосийчук действительно сказал, что его финансирует Ринат Ахметов, то я рад, что наконец это прозвучало. А вот тому факту, что он пришел на эфир навеселе, оценку дадут сами люди", — прокомментировал нардеп недавний скандал в прямом эфире с участием нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука.

Также Найем отметил, что вместо того, чтобы обсуждать личности политиков, он хотел бы подчеркнуть процессе их избрания, "ведь уже в течение 25 лет в стране выбирают одних и тех же людей, а потом удивляются, как так случилось, что они воруют".

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"Именно украинцы голосуют за таких политиков и приводят их к власти. Поэтому я надеюсь, что через некоторое время я больше не увижу эти фамилии в избирательных бюллетенях. Следовательно, необходимо мобилизовать молодежь, чтобы она пришла на выборы. Ведь именно молодежь больше не проголосует за этих людей, и мы наконец получим нормальных политиков", — член пропрезидентской фракции в Верховной Раде.

Как сообщалось, накануне нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук бурно отреагировал на заявления экс-нардепа Инны Богословской о том, что его политсилы финансирует олигарх Ринат Ахметов. Кроме того, Мосийчук признался, что употреблял алкоголь перед выходом в прямой эфир.