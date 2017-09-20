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    Политика

    Депутат от "радикалов" подозревают в убийстве "свободовца" - Ляшко

    (обновлено: )166
    По словам лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, он не будет покрывать своего депутата Миргородского горсовета, если окажется, что тот виновен.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Депутат Миргородского городского совета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатур Хачатрян задержан за убийство его коллеги-депутата из ВО "Свобода" Олега Супруненко.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Радикальной партии" Олег Ляшко.

    "Олег Супруненко 26 дней боролся за жизнь в реанимации после жестокого нападения и умер 7 августа(…) Пока обстоятельства уголовного дела мне до конца не известны(…) я неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не буду прикрывать преступников, если они виноваты. Поэтому я требую от Хачатура Хачатряна сложить мандат и предстать перед правосудием. Все причастные к этому бесчеловечного преступления, должны быть суровое наказание", — написал Ляшко.

    Олег Ляшко, facebook
    Пост Олега Ляшко

    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил ранее, что Министерство иностранных дел Украины должно потребовать отзыва посла США Мари Йованович из страны. Поводом к отзыву главы американской дипмиссии послужило заявление американского посольства о том, что ряд кандидатов в Верховный суд Украины вызывают сомнение.

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