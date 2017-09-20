Депутат от "радикалов" подозревают в убийстве "свободовца" - Ляшко

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Депутат Миргородского городского совета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатур Хачатрян задержан за убийство его коллеги-депутата из ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Олег Супруненко 26 дней боролся за жизнь в реанимации после жестокого нападения и умер 7 августа(…) Пока обстоятельства уголовного дела мне до конца не известны(…) я неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не буду прикрывать преступников, если они виноваты. Поэтому я требую от Хачатура Хачатряна сложить мандат и предстать перед правосудием. Все причастные к этому бесчеловечного преступления, должны быть суровое наказание", — написал Ляшко.

Олег Ляшко, facebook Пост Олега Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил ранее, что Министерство иностранных дел Украины должно потребовать отзыва посла США Мари Йованович из страны. Поводом к отзыву главы американской дипмиссии послужило заявление американского посольства о том, что ряд кандидатов в Верховный суд Украины вызывают сомнение.