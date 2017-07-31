"Как слон в посудной лавке": Ляшко требует отозвать из Украины посла США

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Министерство иностранных дел Украины должно потребовать отзыва посла США Мари Йованович из страны. Поводом к отзыву главы американской дипмиссии послужило заявление американского посольства о том, что ряд кандидатов в Верховный суд Украины вызывают сомнение.

"Посол США в Киеве Йованович — как слон в посудной лавке! Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более что, по моей информации, у нее нет никакой поддержки в Вашингтоне", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

По мнению Ляшко, США "беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства".

Лидер радикалов также назвал данный поступок США "унизительным" и отметил, что указывать, что делать, можно "только сырьевым колониям".

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, в посольстве США считают, что Высший совет правосудия Украины должен рассмотреть кандидатов на должности судей Верховного суда Украины.