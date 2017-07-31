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    "Как слон в посудной лавке": Ляшко требует отозвать из Украины посла США

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    Как заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, украинский МИД должен требовать отзыва посла США. По мнению Ляшко, США "беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства".
    Олег Ляшко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Министерство иностранных дел Украины должно потребовать отзыва посла США Мари Йованович из страны. Поводом к отзыву главы американской дипмиссии послужило заявление американского посольства о том, что ряд кандидатов в Верховный суд Украины вызывают сомнение.

    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН
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    "Посол США в Киеве Йованович — как слон в посудной лавке! Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более что, по моей информации, у нее нет никакой поддержки в Вашингтоне", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

    По мнению Ляшко, США "беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства".

    Лидер радикалов также назвал данный поступок США "унизительным" и отметил, что указывать, что делать, можно "только сырьевым колониям".

    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, в посольстве США считают, что Высший совет правосудия Украины должен рассмотреть кандидатов на должности судей Верховного суда Украины.

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