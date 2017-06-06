Игра в очко. Власть закрывает лотерейный бизнес

РИА Новости Украина

В последние годы в Украине появилось свое ноу-хау: раньше, чтобы что-либо "отжать" или переделить, надо было изрядно напрягаться, продумывать всякие хитроумные "многоходовочки". Теперь все куда проще, отметил на своей странице в Facebook политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. портал Vместе Обыски в "Национальной лотерее" в Запорожье

Он описал подобную схему: "обвинил жертву в сотрудничестве с агрессором, дальше санкционный список, блокировка расчетов и активов. Если надо, то "моджахеды" по найму за мелкий прайс создадут необходимые шумовые эффекты, дабы убедить обывателя, что имеет место не погром, а акт патриотизма".

Политолог добавляет: помимо всем хорошо известных кейсов с банками или соцсетями, есть и прецеденты куда менее известные, но не менее показательные.

"Под пресс попал крупнейший оператор лотерей М.С.Л.. В скукоживающейся украинской экономике лотереи — одно из тех мест, где по прежнему ходят живые деньги. Деньги, судя по всему, большие: в 2014-м М.С.Л. лидировала по уплате военного сбора", — сообщил эксперт.

Неудивительно, подчеркнул он, что для представителей "нынешнего властного картеля эта тема "вкусная" и интересная".

"Не помогло и обращение М.С.Л. в СБУ с просьбой проверить обоснованность обвинений в адрес компании, поскольку именно СБУ инициировало внесение компании в санкционный список. СБУ проверку провело, ничего предосудительного и антигосударственного в деятельности М.С.Л. не нашло, но и в участи компании ничего не изменилось", — написал Золотарев.

По его словам, в этот раз "в патриотическую обертку завернули банальное намерение зачистить рынок лотерей, убрав с него конкурентов и сыграть в "монопольку".

"С такими правилами игры и бизнес-климатом неудивительно, что Украина для серьезного бизнеса оказалась в одном климатическом поясе с Сомали…", — подытожил политолог.

Деньги МВФ — не нужны?

Ситуацию с лотерейным бизнесом в стране на своей странице в Facebook также проанализировал политический эксперт Николай Спиридонов.

Он отмечает, что уже несколько лет игровой бизнес, включая лотерейный, фактически находится в тени, что приводит к большим потерям для госбюджета.

"Так, по некоторым оценкам, реальный объём лотерейного бизнеса в Украине достигает 40 миллиарда гривен. Если бы со всех этих денег были уплачены налоги, то возможно, нам бы даже не пришлось одалживать деньги у МВФ?" — задается риторическим вопросом политолог.

Наконец, буквально недавно, министерство финансов приступило к разработке законопроекта по лицензированию лотерейного бизнеса, напомнил эксперт.

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"Планируется, что лицензия будет стоить 168,4 миллионов гривен с одной компании (т.е. 100 тысяч прожиточных минимумов) и это вполне адекватная сумма, учитывая, что в этом бизнесе крутятся фантастические деньги и очень крупные прибыли.



Ещё интересно, что более половины лотерейного бизнеса Украины контролируется российскими компаниями! Получается, что российские соцсети были запрещены (от этого пострадали, в основном, подростки), а российский многомиллионный бизнес у нас до сих пор процветает.



Думаю, что официальное лицензирование компаний, которые занимаются лотерейным бизнесом, уже не то что назрело, а даже перезрело. Против могут выступать, разве что лоббисты, которые представляют российские и другие компании, присутствующие на этом рынке", — написал Спиридонов.